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Descubre los 3 tintes de moda 2026 que suavizan canas e iluminan tu rostro

Este año las tendencias beauty buscan resultados más naturales, por eso los tintes con reflejos suaves y acabados luminosos se están convirtiendo en los favoritos.

Mayo 24, 2026 • 
Karen Luna
¿Cómo llevar el copper hair o tinte cobrizo?

Descubre los 3 tintes de moda 2026 que suavizan canas e iluminan tu rostro

Getty Images

Las tendencias de coloración para este 2026 están apostando por tonos mucho más naturales, luminosos y elegantes. Atrás quedaron los colores demasiado oscuros o uniformes que endurecían las facciones. Ahora, los expertos prefieren acabados con dimensión y reflejos suaves que ayudan a integrar las canas de manera mucho más favorecedora.

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Regina Barberena Anaya

Sí, existen ciertos tintes de moda 2026 que pueden hacer que el rostro se vea más fresco, descansado y hasta rejuvenecido sin necesidad de un cambio extremo.

1. Rubio avena cremoso

El rubio avena será uno de los tonos estrella del año gracias a su efecto iluminador. Este color mezcla matices beige, vainilla y miel suave para crear una apariencia cálida y sofisticada.

Lo mejor es que ayuda a difuminar las canas sin generar contrastes demasiado marcados en la raíz. Además, aporta muchísima luz alrededor del rostro y suaviza visualmente las líneas de expresión.

Este tono funciona perfecto en melenas midi, cortes en capas o estilos con movimiento porque resalta muchísimo más los reflejos naturales.

2. Castaño moka translúcido

El castaño moka translúcido será ideal para quienes quieren mantener una base oscura sin que el resultado se vea pesado. A diferencia de los tonos chocolate clásicos, esta versión incorpora reflejos café brillante y acabados glossy que aportan profundidad y brillo.

La gran ventaja de este color es que hace que las canas se mezclen de forma más natural, evitando el efecto rígido de los tintes sólidos.Además, es uno de los tonos más elegantes para este 2026 porque combina perfecto con maquillajes cálidos y estilos minimalistas.

3. Cobre suave difuminado

Los tonos cobrizos seguirán dominando tendencias, pero ahora en versiones mucho más delicadas. El cobre suave difuminado mezcla matices terracota, miel y durazno para crear un acabado cálido que ilumina instantáneamente la piel.

Este tipo de coloración ayuda a que las canas se integren visualmente y aporta muchísima dimensión sin necesidad de decoloraciones extremas. También tiene un efecto rejuvenecedor porque aporta calidez al rostro y hace que la piel luzca más luminosa.

Los tonos luminosos serán la clave del 2026

Las tendencias beauty están dejando atrás los acabados planos para dar paso a colores con más brillo, movimiento y naturalidad. Por eso los expertos recomiendan apostar por tonos translúcidos y reflejos suaves que suavicen las canas sin ocultarlas completamente.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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