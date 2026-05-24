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Belleza

Penélope Cruz impone moda con las uñas que rejuvenecen las manos a los 50 + en la ceremonia de clausura de Cannes

Mientras muchas celebridades apostaron por uñas minimalistas en Cannes 2026, Penélope Cruz eligió todo lo contrario.

Mayo 24, 2026 • 
Karen Luna
Closing Ceremony Red Carpet - The 79th Annual Cannes Film Festival

Penélope Cruz impone moda con las uñas que rejuvenecen las manos a los 50 + en la ceremonia de clausura de Cannes

Ernesto Ruscio/Getty Images

Si alguien sabe cómo convertir un detalle beauty en tendencia, esa es Penélope Cruz. Durante la ceremonia de clausura del Festival de Cannes 2026, la actriz española volvió a convertirse en una de las estrellas más comentadas de la alfombra roja gracias a su look sofisticado, pero hubo un detalle que terminó robándose toda la atención: sus impactantes uñas rojas largas.

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Y sí, aunque muchas personas creen que después de los 50 los tonos intensos endurecen las manos, Penélope acaba de demostrar exactamente lo contrario.

Las uñas rojas largas de Penélope Cruz que rejuvenecen las manos

La actriz apareció en la clausura de Cannes con un elegante vestido negro de archivo firmado por Georges Chakra y un beauty look clásico que apostó por labios rojos, maquillaje luminoso y una manicura roja intensa que estilizó completamente sus manos.

Lo interesante es que no eligió el típico rojo oscuro dramático. Su manicure tenía un acabado brillante, limpio y muchísimo más vibrante, algo que ayuda a que la piel de las manos se vea más luminosa y uniforme. Además, la forma larga almendrada fue clave, este tipo de uñas crea un efecto visual que alarga los dedos, mientras hace que las manos luzcan más estilizadas y elegantes sin perder sofisticación.

Closing Ceremony Red Carpet - The 79th Annual Cannes Film Festival

Mientras muchas celebridades apostaron por uñas minimalistas en Cannes 2026, Penélope Cruz eligió todo lo contrario.

Lionel Hahn/Getty Images

Por qué las uñas rojas sí favorecen después de los 50

Durante años existió la idea de que las uñas rojas podían endurecer las facciones de las manos, pero las tendencias actuales están demostrando lo contrario. Los tonos cereza brillante, rojo tomate o escarlata ayudan a aportar color y frescura a la piel, especialmente cuando se combinan con acabados glossy.

En el caso de Penélope Cruz, la manicura funcionó perfecto porque equilibró el dramatismo del vestido negro con un detalle clásico y atemporal que nunca pasa de moda.

Incluso medios especializados en belleza destacaron recientemente cómo la actriz apostó en Cannes por manicuras sofisticadas y elegantes con acabados modernos.

Las uñas largas vuelven a dominar las alfombras rojas

Aunque las uñas cortas minimalistas siguen en tendencia, las versiones largas y elegantes están regresando con fuerza este 2026, especialmente en tonos rojos o acabados brillantes.

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Honestamente, Penélope Cruz acaba de confirmar que unas buenas uñas rojas largas pueden convertirse en el mejor accesorio para rejuvenecer las manos después de los 50. Porque a veces un manicure clásico sigue siendo la opción más elegante de todas.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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