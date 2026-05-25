¿El rey Carlos III está evitando al expríncipe Andrés? El extraño gesto en Sandringham que alimentó los rumores

La relación entre el rey Carlos III y el príncipe Andrés vuelve a estar bajo la lupa. Esta vez, los rumores comenzaron después de que el monarca pasara unos días en Sandringham sin reunirse públicamente con su hermano, a pesar de que ambos se encontraban relativamente cerca.

Aunque Buckingham Palace no ha hecho comentarios al respecto, el gesto fue suficiente para que medios británicos y seguidores reales comenzaran a preguntarse si el distanciamiento entre los hermanos es cada vez más evidente.

El detalle en Sandringham que llamó la atención

Según reportes recientes, Carlos III permaneció varios días en la residencia real de Sandringham mientras el príncipe Andrés seguía en Royal Lodge, su casa ubicada en Windsor. Aunque no estaban exactamente en el mismo lugar, muchos medios señalaron que el rey no hizo ningún movimiento visible para reunirse con su hermano durante esos días.

Lo que más llamó la atención es que anteriormente sí existían encuentros familiares privados entre ambos, incluso después de que Andrés fuera apartado de la vida pública. Pero esta vez, la distancia pareció mucho más marcada, incluso para varios expertos reales, este tipo de gestos son importantes porque dentro de la monarquía británica cada aparición pública (o ausencia) suele interpretarse como una señal institucional.

Carlos III sigue intentando proteger la imagen de la monarquía

Desde hace años, el rey Carlos III ha buscado construir una monarquía mucho más reducida y enfocada únicamente en miembros activos de la familia real. Justamente ahí es donde el caso del príncipe Andrés sigue siendo complicado.

Un nuevo gesto del rey Carlos III está alimentando rumores sobre la tensión dentro de la familia real británica. GETTY IMAGES

Después de las polémicas relacionadas con Jeffrey Epstein y la pérdida de sus títulos militares y funciones oficiales en 2019, Andrés prácticamente desapareció de la agenda pública de la corona.

Aunque continúa viviendo en Royal Lodge y asistiendo ocasionalmente a eventos familiares privados, su presencia sigue siendo incómoda para muchos sectores de la opinión pública británica.

Los rumores sobre su relación no dejan de crecer

Cada pequeño detalle entre Carlos III y Andrés termina generando conversación, especialmente porque el Palacio mantiene total discreción sobre su vínculo actual. Por eso, el hecho de que el rey permaneciera en Sandringham sin señales de acercamiento hacia su hermano volvió a alimentar teorías sobre una relación fría y distante.

Aun así, algunos analistas consideran que Carlos simplemente intenta separar los asuntos familiares de las responsabilidades institucionales para evitar nuevas controversias. Pero cuando se trata de la familia real británica, incluso el silencio puede convertirse en un mensaje.