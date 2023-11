Se revela quiénes fueron los miembros de la realeza que hicieron comentarios racistas sobre el hijo de Meghan Markle y el príncipe Harry

Endgame, el nuevo libro de Omid Scobie, ha sacudido a la realeza británica desde su lanzamiento el pasado 28 de noviembre, en el que pone al descubierto varios secretos de los Windsor, y ahora esta misma obra ha revelado, de forma accidental, quienes fueron los que hicieron comentarios racistas sobre el hijo mayor de Meghan Markle y el príncipe Harry.

Recordemos que su publicación ha sido una bomba para la Familia Real del Reino Unido, pues ha sacado a la luz algunos aspectos negativos de estos royals, en los que no deja bien parado al príncipe William ni a Kate Middleton.

¿Quienes hicieron comentarios racistas sobre el hijo de Harry y Meghan, según Endgame?

En el remoto caso de que ya no te acuerdes, en la entrevista que los Duques de Sussex dieron a Oprah Winfrey en 2020, mencionaron que cuando Meghan estaba embarazada, algunos miembros estaban preocupados por el tono de piel que tendría su primogénito.

Las personas que hicieron comentarios racistas sobre Archie son muy allegadas al príncipe Harry, según la versión holandesa del libro Endgame

“En esos meses cuando estaba embarazada había preocupaciones y conversaciones sobre cuán oscura podría ser su piel cuando naciera”, recalcó la duquesa.

Sin embargo, ninguno de los dos quiso especificar ni dar nombres de quién o quiénes se trataba. “Esa conversación, nunca la voy a compartir. En ese momento fue incómodo, me sorprendió un poco”, agregó Harry.

Pero ahora, esta polémica plática ha acaparado de nuevo los titulares de la prensa, ya que tras el lanzamiento de Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival, en Holanda se publicó otra versión de esta obra en la que sí se revela quiénes fueron esos miembros que cuestionaron el color de piel del príncipe Archie.

De acuerdo con lo que se reporta, esto fue un error, pues en la versión original no se especifica a esas personas, debido a las leyes de difamación del Reino Unido. Pero en el libro publicado en los Países Bajos, menciona que esos nombres son el rey Carlos III y Kate Middleton, según el famoso presentador británico Piers Morgan.

Tras darse a conocer ello, la editorial holandesa Xander ha parado la distribución de este libro en aquella nación, aunque todavía no se ha aclarado el por qué en los Países Bajos se lanzó otra versión diferente al resto del mundo.