“Está seriamente enferma”: Haakon de Noruega rompe el silencio sobre las salud Mette-Marit

La preocupación alrededor de la familia real de Noruega volvió a crecer después de que Haakon hablara abiertamente sobre el delicado estado de salud de su esposa, Mette-Marit. El heredero al trono sorprendió con unas declaraciones sinceras y muy emotivas en las que admitió que la princesa heredera está “seriamente enferma” y que su condición “ha empeorado significativamente” en los últimos meses.

Desde hace años, la royal noruega enfrenta una dura batalla contra la fibrosis pulmonar crónica, una enfermedad incurable que afecta directamente la respiración y que ha cambiado por completo su rutina pública y personal. La noticia encendió nuevamente las alarmas entre los seguidores de la monarquía europea, especialmente porque recientemente se le vio utilizando oxígeno durante actos oficiales.

La enfermedad de Mette-Marit preocupa cada vez más

La princesa fue diagnosticada con fibrosis pulmonar en 2018, una condición que provoca cicatrices en los pulmones y dificulta respirar con normalidad. Aunque durante años intentó mantener parte de sus compromisos oficiales, la Casa Real noruega ha reconocido que su salud se ha deteriorado progresivamente.

De acuerdo con reportes recientes, Mette-Marit necesita periodos constantes de descanso, rehabilitación pulmonar y apoyo de oxígeno diario para sobrellevar sus actividades. Incluso, medios internacionales señalaron que actualmente se encuentra en evaluación para un posible trasplante de pulmón.

Las declaraciones de Haakon dejaron ver un lado mucho más vulnerable del príncipe heredero, quien confesó sentirse preocupado por el futuro y por el desgaste físico que enfrenta su esposa día a día. Aun así, aseguró que la familia intenta mantenerse positiva y enfocada en los tratamientos médicos recomendados.

La realeza noruega atraviesa días especialmente delicados y, aunque durante mucho tiempo intentaron mantener todo con discreción, nuevas declaraciones cambiaron por completo la conversación pública. Per Ole Hagen/Getty Images

Una aparición pública que impactó a todos

Hace apenas unos días, Mette-Marit apareció durante las celebraciones del Día Nacional de Noruega usando una cánula nasal de oxígeno, una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo y que dejó claro el complicado momento que atraviesa.

A pesar de todo, la princesa ha intentado mantenerse cercana al pueblo noruego y continuar con algunas actividades puntuales. Sin embargo, sus apariciones son cada vez más limitadas y adaptadas a su estado físico.

Por ahora, la familia real no ha dado más detalles sobre los próximos pasos médicos, pero las recientes palabras de Haakon dejaron claro que la situación de Mette-Marit atraviesa uno de sus momentos más delicados.

