Hilary Duff cautiva los American Music Awards con un audaz vestido plateado: FOTO

Los American Music Awards 2026 estuvieron llenos de looks espectaculares, pero una de las celebridades que más llamó la atención fue definitivamente Hilary Duff. La actriz y cantante apareció en la alfombra roja con un impactante vestido plateado que rápidamente comenzó a volverse viral en redes sociales.

Honestamente, el look tenía todo para convertirse en uno de los favoritos de la noche por su brillo metálico, silueta elegante y una vibra futurista que encajó perfecto con las tendencias más fuertes de este año.

El vestido plateado de Hilary Duff que robó miradas

Hilary Duff apostó por un diseño plateado de acabado brillante con detalles estructurados que resaltaban completamente su figura. El vestido incorporaba un efecto metálico líquido que reflejaba la luz desde todos los ángulos, algo que hizo que destacara inmediatamente entre los demás looks de la alfombra roja.

La actriz complementó el outfit con maquillaje luminoso, labios nude y un peinado mucho más relajado con ondas suaves, permitiendo que el vestido fuera el verdadero protagonista. Además, llevó accesorios minimalistas en tonos plateados que ayudaron a mantener el look sofisticado sin sobrecargarlo.

Hilary Duff sorprendió en los AMAs 2026 con uno de los looks más elegantes y atrevidos de la noche. David Becker/Getty Images

Los vestidos metálicos dominan tendencias este 2026

Las telas brillantes y los acabados espejo se están convirtiendo en una de las mayores tendencias de moda del año. De hecho, durante los AMAs varias celebridades apostaron por tonos cromados, plateados y efectos futuristas inspirados en el llamado “space glam”.

En el caso de Hilary Duff, el vestido funcionó especialmente bien porque equilibró el dramatismo del metalizado con una silueta limpia y elegante. Muchos fans incluso compararon el look con la estética Y2K renovada que ha regresado con fuerza este 2026, especialmente entre celebridades que buscan reinterpretar el glamour de principios de los 2000.

Hilary Duff sigue consolidándose como ícono de estilo

Aunque muchas personas todavía la relacionan con sus años como estrella Disney, Hilary Duff lleva tiempo consolidando una imagen muchísimo más sofisticada dentro de la moda y las alfombras rojas. Porque sí, entre tantos looks llamativos de la noche, Hilary Duff logró verse audaz, glamourosa y sofisticada al mismo tiempo sin perder naturalidad.

