Si alguien sabe cómo convertir una manicure en tendencia global, esa es definitivamente Karol G. Esta vez, la cantante colombiana volvió a marcar pauta beauty durante los American Music Awards 2026, donde apareció con unas espectaculares uñas acrílicas almendra plateadas que rápidamente comenzaron a volverse virales.

Lo interesante es que este diseño no solo se veía elegante y futurista, también tenía ese efecto rejuvenecedor que hace que las manos luzcan muchísimo más estilizadas y sofisticadas.

Las uñas almendra plateadas de Karol G fueron protagonistas en los AMAs

Karol G llegó a los AMAs 2026 como una de las artistas más esperadas de la noche, especialmente porque además de presentarse en vivo, recibió el International Artist Award of Excellence.

Pero además del look y el glamour de la alfombra roja, hubo un detalle beauty que captó la atención de fans y hablamos de sus uñas almendra en acabado plateado metálico.

La forma almendra ya llevaba varios meses creciendo en popularidad gracias a su efecto elegante y femenino, pero ahora los acabados cromados y plateados están elevando muchísimo más esta tendencia. De hecho, medios de moda como British Vogue señalaron recientemente que las manicuras metálicas serán una de las más importantes del 2026.

Karol G anuncia que las uñas acrílicas almendra serán las favoritas para rejuvenecer las manos Getty Images

¿Por qué las uñas almendra rejuvenecen las manos?

Las uñas almendra crean una ilusión visual mucho más estilizada porque afinan ligeramente los dedos y suavizan las manos. A diferencia de los diseños cuadrados demasiado rígidos, este estilo se ve más delicado y elegante. Además, los tonos plateados ayudan a reflejar la luz, haciendo que la piel luzca más luminosa y moderna.

Karol G ya había apostado anteriormente por manicuras almendra en eventos importantes, consolidando este diseño como parte de su estética glamourosa y sofisticada.

Las uñas metálicas serán la obsesión beauty del 2026

Todo indica que este año las tendencias dejarán atrás los diseños excesivamente cargados para apostar por texturas brillantes, tonos espejo y acabados futuristas mucho más elegantes. Justamente ahí es donde las uñas plateadas almendra están ganando terreno.

El look de Karol G en los AMAs confirmó que un manicure puede verse audaz, moderna y sofisticada al mismo tiempo sin necesidad de diseños exagerados. Porque sí, a veces unas uñas plateadas bien hechas pueden hacer que todo el look se vea muchísimo más caro, elegante y rejuvenecido sin esfuerzo.

