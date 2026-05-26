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Rajwa de Jordania conquista con vestido azul de diosa griega y su lujoso bolso de lujo de casi 70 mil pesos

La princesa Rajwa volvió a robarse todas las miradas con un look que parecía salido de una película griega.

Mayo 26, 2026 • 
Karen Luna
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Rajwa de Jordania conquista con vestido azul de diosa griega y su lujoso bolso de lujo de casi 70 mil pesos

Sean Gallup/Getty Images

La princesa Rajwa de Jordania volvió a demostrar por qué se está convirtiendo en uno de los nuevos íconos de estilo de la realeza internacional. Durante una reciente aparición pública, la esposa del príncipe Hussein deslumbró con un espectacular vestido azul de inspiración griega que inmediatamente llamó la atención de expertos en moda y fans reales.

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Pero aunque el vestido robó miradas por su elegancia etérea, su exclusivo bolso de lujo de casi 70 mil pesos elevó por completo su look y sí, internet ya está obsesionado con la combinación.

El vestido azul de inspiración griega que conquistó redes

Rajwa apostó por un vestido fluido en tono azul cielo con mangas suaves y una silueta vaporosa que recordaba muchísimo a los looks clásicos inspirados en diosas griegas. El diseño destacaba por el movimiento de la tela y el efecto ligero que creaba al caminar, algo que hizo que el outfit se viera sofisticado sin necesidad de elementos exagerados.

Además, la princesa mantuvo un beauty look muchísimo más natural, con maquillaje luminoso y peinado relajado, permitiendo que el vestido fuera el centro de atención.

El bolso de lujo que elevó completamente el outfit

Aunque el vestido fue protagonista, muchos fans de moda rápidamente identificaron el accesorio estrella del look: un bolso de Bottega Veneta valorado en aproximadamente £3 mil libras, es decir, cerca de 70 mil pesos mexicanos dependiendo del tipo de cambio actual.

La pieza destacaba por el característico diseño tejido de la firma italiana y por el tono neutro que combinaba perfectamente con el azul del vestido.

Actualmente, Bottega Veneta se ha convertido en una de las marcas favoritas dentro del llamado “quiet luxury”, una tendencia que apuesta por prendas elegantes y discretas en lugar de logos exagerados.

Rajwa se consolida como referente de estilo real

Desde su entrada oficial a la familia real jordana, la princesa Rajwa ha llamado la atención por su estilo sofisticado, minimalista y muchísimo más moderno. A diferencia de otros looks reales tradicionales, ella suele apostar por siluetas limpias, colores suaves, además de accesorios de lujo discretos que proyectan elegancia sin esfuerzo.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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