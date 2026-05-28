Los dupes del perfume favorito de Lady Di que huelen elegante y cuestan mucho menos

El problema es que no siempre es fácil encontrarlo y, cuando aparece, suele tener precios mucho más altos de lo normal. Por eso en redes sociales comenzaron a viralizarse varios perfumes que recuerdan muchísimo a ese aroma delicado y femenino que caracterizaba a Lady Di. Estos son algunos de los dupes que más recomiendan:

Yardley English Bluebell

Es probablemente el perfume que más comparan con Bluebell. Tiene ese aroma floral limpio, suave y clásico que inmediatamente recuerda a los perfumes elegantes de antes. Lo mejor es que cuesta muchísimo menos y suele ser fácil de conseguir.

Zara Waterlily Tea Dress

Zara otra vez logró llamar la atención con una fragancia que muchas personas relacionan con perfumes mucho más caros. Este aroma tiene notas florales ligeras y un toque fresco que lo hace perfecto para usar diario. Si te gustan los perfumes discretos pero femeninos, este suele ser una gran opción.

Elizabeth Arden Green Tea Lavender

Aunque tiene una salida un poco más fresca, mantiene esa sensación limpia y relajada que tenían muchos perfumes populares en los años 90. La lavanda le da un toque elegante sin sentirse demasiado intenso.

Jo Malone Wild Bluebell

Este perfume aparece constantemente en TikTok cuando hablan de aromas parecidos al de Lady Di. Muchas usuarias dicen que mantiene esa esencia delicada y romántica, aunque con un acabado un poco más moderno. Además, tiene ese tipo de aroma floral que suele recibir muchísimos cumplidos.

Lady Di sigue inspirando tendencias décadas después

Todo lo relacionado con Diana Spencer sigue generando conversación. Desde sus looks casuales hasta su maquillaje natural, la princesa continúa siendo referencia de estilo incluso entre generaciones que no vivieron su época. Ahora también sus perfumes volvieron a despertar interés, especialmente entre quienes buscan aromas clásicos, femeninos y elegantes sin gastar una fortuna.