Suscríbete
Síguenos en:
Belleza

Los dupes del perfume favorito de Lady Di que huelen elegante y cuestan mucho menos

El regreso de las tendencias noventeras no solo trajo de vuelta ciertos cortes de cabello o prendas clásicas. También hizo que muchas personas comenzaran a hablar otra vez del perfume que usaba Lady Diana Spencer: Bluebell, una fragancia floral elegante y fresca que hoy volvió a ponerse de moda.

Mayo 28, 2026 • 
Gabriela Santillán
lady di perfumes dupe.jpg

Estos son los dupes más elegantes del perfume favorito de Lady Di

Getty Images

El problema es que no siempre es fácil encontrarlo y, cuando aparece, suele tener precios mucho más altos de lo normal. Por eso en redes sociales comenzaron a viralizarse varios perfumes que recuerdan muchísimo a ese aroma delicado y femenino que caracterizaba a Lady Di. Estos son algunos de los dupes que más recomiendan:

Yardley English Bluebell

Es probablemente el perfume que más comparan con Bluebell. Tiene ese aroma floral limpio, suave y clásico que inmediatamente recuerda a los perfumes elegantes de antes. Lo mejor es que cuesta muchísimo menos y suele ser fácil de conseguir.

Zara Waterlily Tea Dress

Zara otra vez logró llamar la atención con una fragancia que muchas personas relacionan con perfumes mucho más caros. Este aroma tiene notas florales ligeras y un toque fresco que lo hace perfecto para usar diario. Si te gustan los perfumes discretos pero femeninos, este suele ser una gran opción.

Elizabeth Arden Green Tea Lavender

Aunque tiene una salida un poco más fresca, mantiene esa sensación limpia y relajada que tenían muchos perfumes populares en los años 90. La lavanda le da un toque elegante sin sentirse demasiado intenso.

Jo Malone Wild Bluebell

Este perfume aparece constantemente en TikTok cuando hablan de aromas parecidos al de Lady Di. Muchas usuarias dicen que mantiene esa esencia delicada y romántica, aunque con un acabado un poco más moderno. Además, tiene ese tipo de aroma floral que suele recibir muchísimos cumplidos.

Lady Di sigue inspirando tendencias décadas después

Todo lo relacionado con Diana Spencer sigue generando conversación. Desde sus looks casuales hasta su maquillaje natural, la princesa continúa siendo referencia de estilo incluso entre generaciones que no vivieron su época. Ahora también sus perfumes volvieron a despertar interés, especialmente entre quienes buscan aromas clásicos, femeninos y elegantes sin gastar una fortuna.

También puedes leer:
El perfume desde sus inicios
Belleza
El perfume desde sus inicios
Junio 12, 2018
 · 
Vanidades
Un perfume
Belleza
Un perfume, una emoción
Junio 12, 2018
 · 
Vanidades

Entérate Lo último
Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
¡Amateur de la cultura pop y del cine! Me encanta conocer nuevos lugares y soy fan de la música de los 2000.
Relacionado
Luna llena en acuario del 9 de agosto
Horóscopos
Luna azul del 31 de mayo: qué le espera a cada signo en el amor, la riqueza y el trabajo
Mayo 28, 2026
 · 
Karen Luna
Celebrity Sightings In Los Angeles - February 27, 2019
Entretenimiento
Ben Affleck y Jennifer Garner preocupan tras aparecer en el hospital con su hija Violet
Mayo 28, 2026
 · 
Karen Luna
uñas con esmalte.jpg
Belleza
Soap nails: 5 ideas para llevar estas uñas cortas que sí rejuvenecen las manos maduras
Mayo 28, 2026
 · 
Karen Luna
Princesa Leonor
Realeza
¿Quién es Gabriel Giacomelli? El millonario brasileño que habría conquistado a la princesa Leonor
Mayo 28, 2026
 · 
Karen Luna