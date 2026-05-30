La princesa Leonor hace historia en el Día de las Fuerzas Armadas 2026 con su esperado debut militar.

La princesa Leonor protagonizó uno de los momentos más simbólicos de su formación como futura reina de España al participar por primera vez junto a los reyes Felipe VI y Letizia en el acto central del Día de las Fuerzas Armadas 2026. La heredera al trono acudió al evento vistiendo el uniforme de gala de la Academia General del Aire y del Espacio, marcando un nuevo capítulo en su preparación militar y en su creciente papel institucional.

La jornada, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, estuvo marcada por condiciones meteorológicas adversas que obligaron a modificar parte del programa previsto. Sin embargo, nada logró eclipsar el significado de la presencia de Leonor en uno de los actos militares más importantes del calendario español.

El histórico debut de Leonor con uniforme de la Academia del Aire

Desde que comenzó su formación castrense en 2023, la princesa ha pasado por las diferentes academias militares de España como parte de su preparación como futura jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Tras completar su etapa en el Ejército de Tierra y continuar actualmente en la Academia General del Aire y del Espacio, esta fue la primera vez que participó en el Día de las Fuerzas Armadas como parte activa de ese proceso.

Vestida con el uniforme azul característico de la institución, Leonor acompañó a sus padres durante la ceremonia principal y recibió numerosas muestras de atención tanto de autoridades como de ciudadanos presentes en el evento.

Para muchos observadores de la Casa Real, la imagen simboliza la continuidad de una tradición seguida anteriormente por Felipe VI durante su juventud y refuerza el papel que la heredera asumirá en el futuro.

La lluvia y un inesperado incidente marcaron la ceremonia

Aunque la presencia de Leonor fue uno de los grandes focos de atención, el acto también estuvo condicionado por las fuertes rachas de viento y la lluvia registradas durante la jornada.

Uno de los momentos más comentados ocurrió durante el tradicional izado de la bandera, cuando las condiciones meteorológicas dificultaron el desarrollo normal de la ceremonia y provocaron un pequeño contratiempo que obligó a los participantes a actuar con rapidez para completar el protocolo previsto.

Un paso más en el camino hacia el trono

La participación de la princesa Leonor en el Día de las Fuerzas Armadas 2026 fue mucho más que una aparición institucional. Su presencia con el uniforme de la Academia General del Aire y del Espacio confirmó el avance de su formación militar y consolidó una imagen cada vez más cercana a las responsabilidades que asumirá como futura reina de España.

