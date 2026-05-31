¿Corte de pelo en seco? La tendencia que promete regalarte una melena XL

Durante años, la mayoría de las visitas al salón siguieron el mismo ritual: lavado, corte sobre pelo húmedo y peinado final. Sin embargo, una técnica que cada vez gana más popularidad entre estilistas y amantes de la belleza está cambiando las reglas del juego. Se trata del corte de pelo en seco, una tendencia que promete ayudar a mantener una apariencia de melena XL, respetando mejor la longitud y la forma natural del pelo.

Aunque no es una técnica nueva, su popularidad ha crecido gracias a quienes buscan conservar el largo de su melena sin renunciar a unas puntas saludables y un acabado más personalizado.

¿Qué es el corte de pelo en seco?

Como su nombre indica, esta técnica consiste en cortar el cabello cuando está completamente seco, en lugar de hacerlo húmedo. La principal ventaja es que el estilista puede observar cómo cae realmente el pelo, cómo reaccionan las ondas o rizos y dónde se concentra el volumen de forma natural.

Cuando el cabello está mojado suele estirarse y cambiar temporalmente su estructura. Por eso, algunas personas sienten que después de un corte tradicional perdieron más longitud de la que esperaban. Con el corte en seco, el profesional trabaja sobre la forma real de la melena y puede realizar ajustes mucho más precisos.

La técnica que ayuda a mantener una melena larga

Uno de los motivos por los que el corte de pelo en seco se ha vuelto tan popular es porque permite eliminar únicamente las zonas dañadas o las puntas abiertas que realmente necesitan atención.

Esto resulta especialmente atractivo para quienes desean dejar crecer el cabello. Al visualizar exactamente qué mechones requieren ser saneados, el estilista puede evitar recortar más longitud de la necesaria.

Además, la técnica ayuda a distribuir mejor las capas y a mantener una sensación de densidad en medios y puntas, algo fundamental para que una melena larga luzca saludable y abundante.

¿Funciona para todos los tipos de pelo?

Los expertos suelen recomendar especialmente el corte en seco para cabellos ondulados, rizados o con mucha textura. En estos casos, permite respetar el patrón natural del pelo y evitar sorpresas una vez que se seca.

Sin embargo, también puede ser una gran opción para melenas lisas, especialmente cuando el objetivo es crear capas suaves, flequillos o contornos personalizados alrededor del rostro.

La tendencia de cabello que seguirá creciendo en 2026

La popularidad del corte de pelo en seco refleja una tendencia más amplia dentro de la belleza: apostar por técnicas que respeten la textura natural del pelo y prioricen resultados personalizados.

Si sueñas con una melena XL, brillante y con movimiento, esta técnica puede convertirse en una gran aliada. Más que una moda pasajera, se trata de una forma diferente de entender el corte de cabello, enfocada en conservar el largo, mejorar la forma y sacar el máximo partido a cada melena.

