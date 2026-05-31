¿Por qué Emme Muñiz ahora utiliza el nombre Oskar? Lo que se sabe sobre la hija de Jennifer Lopez

En los últimos días, el nombre de Emme Muñiz, una de las hijas de Jennifer Lopez y Marc Anthony, ha vuelto a ocupar titulares. Sin embargo, esta vez la conversación no gira en torno a la música o a las apariciones públicas junto a su famosa madre, sino a un detalle que llamó la atención durante su graduación de preparatoria: la joven fue identificada como Oskar Muñiz en una publicación relacionada con sus planes universitarios.

La situación generó numerosas preguntas entre los seguidores de la familia, especialmente porque ni Jennifer Lopez ni Oskar han realizado declaraciones públicas explicando este cambio.

¿De dónde surge el nombre Oskar?

La información salió a la luz después de que una cuenta de Instagram vinculada a estudiantes de último año de la escuela Windward, en Los Ángeles, compartiera los destinos universitarios de varios graduados. En una de las publicaciones apareció el nombre “Oskar Muñiz”, acompañado de una fotografía infantil y detalles sobre sus futuros estudios en Sarah Lawrence College, donde planea enfocarse en teatro y artes visuales.

Además, medios estadounidenses señalaron que una cuenta de redes sociales asociada al estudiante también utiliza el nombre Oskar, lo que reforzó la idea de que se trata de la forma en que actualmente desea ser identificado públicamente.

Lo que Jennifer Lopez no ha confirmado

A pesar de la amplia cobertura mediática, hasta ahora no existe un comunicado oficial de Jennifer Lopez ni de su familia que confirme un cambio legal de nombre o explique públicamente el significado detrás de Oskar. Por esta razón, muchas publicaciones han optado por referirse a la situación con cautela, señalando únicamente que Oskar parece ser el nombre que utiliza actualmente en ámbitos académicos y personales.

La familia de Jennifer Lopez vuelve a estar en el foco mediático, esta vez por una noticia relacionada con su hija Emme Muñiz, quien recientemente fue identificada como Oskar Muñiz. Getty Images

Una nueva etapa para la familia de Jennifer Lopez

Más allá de la atención mediática, el momento coincide con una etapa importante para la familia. Jennifer Lopez habló recientemente sobre la emoción de ver a sus hijos graduarse y prepararse para iniciar la universidad. La artista expresó sentirse orgullosa de que sus hijos sigan sus propios sueños y construyan su propio camino.

