¿Cuanto costó el vestido de novia de Dua Lipa? Todo lo que sabemos sobre el look de su boda con Callum Turner

La boda de Dua Lipa y Callum Turner ya es uno de los acontecimientos más comentados de 2026. Tras meses de rumores sobre una exclusiva celebración en Sicilia, la pareja sorprendió al casarse en una íntima ceremonia civil en Londres, donde la cantante volvió a demostrar por qué es considerada un ícono de estilo.

El inesperado vestido de novia de Dua Lipa

Lejos de elegir un tradicional vestido de princesa, Dua Lipa apostó por una propuesta sofisticada y moderna. Diversos medios internacionales coinciden en que la artista llevó un diseño nupcial personalizado de la casa Schiaparelli, compuesto por un elegante conjunto blanco de inspiración couture, acompañado por un llamativo sombrero de ala ancha y zapatos de lujo.

El look ha sido comparado con los estilismos nupciales más icónicos de la moda, especialmente por su aire minimalista y su estética inspirada en las bodas civiles de celebridades. La elección encaja perfectamente con la evolución estilística que Dua ha mostrado en los últimos años, apostando por piezas de alta costura que mezclan glamour y modernidad.

¿Cuánto costó el wedding dress de Dua Lipa?

Hasta el momento, Schiaparelli no ha revelado el valor oficial del diseño. Sin embargo, expertos de la industria señalan que una creación de alta costura personalizada de la firma francesa puede alcanzar fácilmente cifras superiores a los 50 mil dólares, dependiendo del número de horas de trabajo artesanal, los materiales empleados y el nivel de personalización. Al tratarse de una pieza exclusiva creada para una de las artistas más influyentes del mundo, el costo real podría ser considerablemente mayor.

Lo cierto es que el conjunto de la cantante ya se ha convertido en uno de los looks nupciales más comentados del año, demostrando que la elegancia no siempre requiere voluminosas faldas o largos velos.

¿Habrá un segundo vestido para la gran celebración?

Todo apunta a que sí. Diversos reportes aseguran que la boda civil en Londres será solo el inicio de los festejos, ya que la pareja prepara una celebración mucho más grande en Sicilia. Versiones publicadas por medios especializados señalan que Dua Lipa podría lucir un segundo vestido diseñado por Atelier Versace o incluso una creación exclusiva de Simon Porte Jacquemus para los eventos posteriores.

Por ahora, el precio exacto del vestido sigue siendo un misterio, pero una cosa es segura: Dua Lipa acaba de firmar uno de los momentos de moda nupcial más memorables de 2026.