La princesa Eugenia reaparece sonriente en medio de la polémica con su padre Andrés Mountbatten-Windsor

Definitivamente, el cumpleaños número 66 de Andrés Mountbatten-Windsor no debió ser un muy feliz día, pues fue este 19 de febrero que el expríncipe fue arrestado en su hogar en Sandringham bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de su cargo público.

A pesar de que Andrés fue liberado luego de 11 horas en prisión, su caso sigue generando titulares, principalmente luego de que su hija, la princesa Eugenia, fuera vista por primera vez después del arresto en una salida pública.

Llamó particularmente la atención del público, así como de los fanáticos de la realeza, que la princesa reflejaba una actitud relajada y sonriente a pesar del escándalo mediático que ha envuelto a su padre, su madre, Sarah Ferguson, y la familia real británica.

La princesa Eugenia hace su primera aparición pública tras el arresto de su padre

A pesar de que la semana pasada se había reportado que Eugenia se encontraba disfrutando de unas exclusivas vacaciones en los Alpes suizos en compañía de su familia, la princesa no había sido fotografiada hasta este martes 24 de febrero.

Luego de haber mantenido un perfil bajo desde que el escándalo de Andrés y Sarah tras la revelación de conversaciones comprometedoras con Jeffrey Epstein, Eugenia fue vista tomando un café durante una salida en Londres en compañía de su esposo, Jack Brooksbank.

La joven princesa llevaba un atuendo informal compuesto de leggins, tenis y una gorra de béisbol, mientras salían de Hagen Espresso Bar ubicado en Notting Hill.

De acuerdo con reportes, Eugenia charlaba con una amiga antes de volver a su auto mientras sostenía dos cafés, uno para ella y otro para su marido.

Una fuente cercana informó que la princesa “parecía muy relajada” mientras conversaba con su amiga, mientras intercambiaban risas, bromas y proyectaba una imagen feliz, así como tranquila.

Las princesas de York buscan alejarse del drama de sus padres

La fuente cercana también reveló que Eugenia se mostraba con una actitud como de “alguien que no está buscando esconderse”.

A pesar de que muchas han sido las teorías y especulaciones sobre las posturas de Beatriz y Eugenia ante este caso, todo parece apuntar a que las hermanas han decidido centrarse en sus hijos.

La princesa Eugenia buscaría mantenerse alejada de su padre. Getty Images

De acuerdo con “People”, ambas hermanas habían mantenido una relación cercana, invitando a sus padres a eventos familiares de bajo perfil para compartir tiempo con ellos en privado en medio de todo el escándalo. Sin embargo, tras el arresto de Andrés, el panorama habría cambiado y ambas princesas estarían buscando mantenerse alejadas de su padre con la intención de proteger a sus pequeños de la reputación de su abuelo.

El “plan” de las princesas para proteger su imagen

De acuerdo con lo revelado por una fuente cercana, tanto Beatriz como Eugenia buscarían evitar ser “utilizadas” por sus padres: “Están juntando piezas del rompecabezas en tiempo real y dándose cuenta de que pueden haber sido utilizadas”, reveló a “People”.

La misma fuente reveló que ambas princesas se sintieron “traicionadas”, pero a pesar de eso, tanto Sarah como Andrés seguirán siendo sus padres y “el amor por un padre no es un interruptor de luz”, dejando claro que ambas siguen queriendo a sus padres a pesar del escándalo, destacando que eso hace del momento aún más doloroso pero introspectivo para ellas.

Hasta el momento, ni la princesa Eugenia ni su hermana Beatriz han salido a dar una declaración oficial sobre la situación; sin embargo, ambas permanecen bajo el escrutinio público, pues muchos esperan ver cómo la evolución de este caso.