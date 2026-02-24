¿Sarah Ferguson habría pedido consejo a Epstein sobre caridad mientras él estaba preso? Esto se sabe del caso

La polémica sobre el vínculo que Sarah Ferguson y Jeffrey Epstein tenían sigue al rojo vivo. A pesar de que han pasado unos días desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo públicos diversos correos electrónicos en los que Sarah intercambió conversaciones comprometedoras con el criminal, el día de hoy un nuevo correo vuelve a cimbrar el mundo de la duquesa.

De acuerdo con reportes de diversos medios británicos, Sarah habría pedido consejo a Jeffrey Epstein sobre cómo promover una organización benéfica para niños cuando el criminal se encontraba en prisión.

Así es el nuevo correo electrónico que mostraría a Sarah pidiendo consejo a Epstein

Según informan medios como “People”, el Departamento de Justicia de Estados Unidos habría revelado un nuevo correo liberado el 30 de enero en relación con la investigación activa en el caso sobre Epstein.

De acuerdo a lo compartido por el departamento, el criminal y Ferguson habrían mantenido esta conversación en 2009, mientras él cumplía con una condena en prisión.

A pesar de que el remitente de dicho correo permanece censurado, el “Daily Mail” habría informado que Sarah Ferguson sería quien lo habría enviado.

¿Qué decía el nuevo correo de Sarah a Epstein?

El correo presuntamente habría comenzado con la frase “Su Alteza Real”, haciendo referencia a una reunión en Royal Lodge, la mansión en Windsor en la que vivían Sarah y su exmarido Andrés.

El mensaje habría sido enviado el 4 de julio de 2009. Amr A. Al-Dabbagh, de la Autoridad General de Inversiones de Arabia Saudita, agradecía a la persona por la reunión en Royal Lodge, mencionando el trabajo realizado en la Fundación Stars, así como el envío de libros firmados para sus hijas.

Sarah Ferguson habría reenviado un correo al criminal en búsqueda de un consejo. Getty Images

Según el medio, esta persona sería Sarah, pues ella también ha publicado y escrito más de 50 libros para niños.

Al-Dabbagh habría aprovechado el intercambio para señalar que dentro de la fundación existía un canal que podría ser considerado por “Mother Unit”.

Los correos demuestran que el 5 de julio de 2009, el destinatario reenvió el correo a un remitente identificado como Jeffrey Epstein, quien habría respondido 25 minutos después.

¿Qué respondió Epstein al supuesto correo de Sarah?

El criminal habría contestado pidiendo al destinatario que imaginara un “tráiler de película” inspirado en “Be All You Can Be”, haciendo referencia al eslogan de reclutamiento del ejército de Estados Unidos. Además de sugerir la inclusión de fotos de madres amamantando y leyendo a un niño en lugar de un “ejército”, literalmente de soldados.

Como respuesta, el usuario censurado que se piensa que es Sarah escribió: “¿Alguien te ha dicho que eres un genio?”.

Hasta el momento, aún se desconoce el verdadero nombre del remitente censurado, aunque se estima que se trata de Sarah Ferguson. La última información que se tuvo sobre la exduquesa, quien ha mantenido un perfil extremadamente bajo luego de toda la polémica, es que en febrero habría abandonado el Reino Unido para ingresar a una clínica de rehabilitación en Suiza, según reportes de “Daily Mail”.