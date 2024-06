El príncipe William reveló quién fue el famoso amor platónico de Lady Di

El reconocido actor y ganador del premio Óscar a mejor película y mejor director por “Danza con Lobos”, Kevin Costner, recordó recientemente en una entrevista con la revista People un hilarante encuentro que mantuvo con el príncipe William hace algunos años, en el que, además de tener una agradable charla, se enteró de que llegó a “gustarle” a la fallecida princesa Diana de Gales.

De acuerdo con el mismo testimonio del actor, en el curioso encuentro privado que mantuvo con el heredero al trono británico, mientras charlaban, el príncipe soltó repentinamente la frase "¿Sabes? A mi madre le gustabas”. De esta manera se reveló el amor platónico que Lady Di sentía por este guapo actor, también conocido por filmes como “El guardaespaldas” y “Mundo acuático”.

La princesa Diana habría tenido un “crush” con un famoso actor de Hollywood Julian Parker/UK Press via Getty Images

El también guionista estadounidense decidió mantener en secreto los pormenores de aquella plática. Sin embargo, no omitió recalcar la exclusividad de su reunión con el mayor de los hijos de Carlos III. “Nos reunimos en una sala donde las sillas aún estaban apiladas. Sólo estábamos nosotros dos”, acotó.

Asimismo, insistiendo en lo agradable que resultó para él la conversación, Costner agregó “simplemente conversamos y luego nos despedimos. Nunca nos convertimos en amigos por correspondencia ni nada parecido. Pero guardé un recuerdo muy grato de quién era él, de cómo me abordó y de lo que hablamos”, señaló a la publicación citada.

El acercamiento de Kevin Costner a la Familia Real británica

Según el mismo testimonio que Kevin relató ante People, la plática con el esposo de Kate Middleton sucedió hace 15 años, después de que el actor le ofreciera un papel cinematográfico a la princesa Diana en la secuela de la popular película de 1992, “El guardaespaldas”, proyecto que nunca llegó a concretarse.

Kevin Costner confesó haber sido el amor platónico de Diana de Gales Dominik Bindl/Getty Images

“Iba a hacer una segunda parte de ‘El guardaespaldas’. Realmente estaba avanzando muy discretamente porque así es como opero. Mantengo las cosas en privado. Por eso, cuando finalmente surgió que la princesa Diana podría hacerlo, hablamos”, recordó el actor ante la revista.

De acuerdo a la misma publicación, la estrella de Hollywood de 69 años logró acercarse a los Windsor gracias a la duquesa de York, Sarah Ferguson, quien facilitó el contacto entre el actor y Diana de Gales.

“Sarah fue muy amable. Siendo duquesa, podría haber dicho: ‘Bueno, yo también soy una princesa, ¿Qué hay de mí?’, pero no lo hizo. Me dijo: ‘Voy a hacer que esto suceda, Kev’. Y así lo hizo. Siempre la respeté por no inmiscuirse”, comentó Costner, quien, como dato curioso, también recordó que el guión del proyecto en el que contemplaba incluir a Lady Di se completó un día antes del trágico accidente automovilístico que acabó con la vida de la royal en 1997, en el Puente del Alma en París.