Del francés al italiano: 5 cortes de pelo estilo bob que sí son elegantes y favorecedores

Pocos son los cortes que han logrado lo que el estilo bob durante años: mantenerse vigente, ser versátil y adaptarse a las necesidades de las tendencias. Por esta razón es que se ha convertido en una de las mejores alternativas para apostar por él, especialmente en este año, que no solo se ha convertido en el favorito de muchas mujeres, sino que es parte de las tendencias.

Si estabas buscando una alternativa rejuvenecedora para cambiar tu look esta temporada de calor, considera estos cortes de pelo estilo bob que sí son elegantes y favorecedores. ¿Cuál es tu estilo favorito, francés o italiano?

Bob francés

El french bob es un corte de pelo que estará en tendencia en primavera 2026 gracias a su estilo relajado y rejuvenecedor. Se caracteriza por contar con una longitud que llega a la altura de la mandíbula o unos milímetros encima de esta, así como por su movimiento, pues cuenta con un acabado ligero gracias a su estructura que busca resaltar las puntas.

Esto mismo es lo que lo convierte en un gran aliado para suavizar las facciones y aportar un aire juvenil a quien lo lleva.

Bob italiano

Si estás buscando un corte de pelo que proyecte elegancia a kilómetros de distancia, el italiano es el corte correcto. Su estructura apuesta por el volumen, principalmente en la zona de las puntas, haciendo que estas se acomoden ligeramente hacia dentro, logrando un estilo refinado y muy favorecedor.

Su longitud oscila entre los hombros y la mandíbula, apostando siempre por un acabado con movimiento pero pulido, sin caer en los extremos.

Blunt bob

A pesar de que este corte sigue un estilo pulido, pues su estructura suele ser recta y sin capas, es el mejor aliado de aquellas mujeres que desean apostar por un corte de pelo moderno que transmita fuerza y sofisticación.

La forma de este estilo es perfecta para ayudar a resaltar la zona del cuello y la mandíbula, ayudando a proyectar una imagen más erguida, elegante y refinada. Es versátil porque puede llevarse con flequillo de lado o en su versión pulida sin ningún tipo de corte extra. Aunque este estilo resulta más adecuado para melenas lacias, también se puede aceptar a estilos ondulados.

Corte bob con capas

Las capas se han convertido en las grandes aliadas de este estilo que, en su versión clásica, apostó por un corte pulido a la altura de la mandíbula. Para los estilos más modernos, el bob apuesta por incluir capas y textura en la zona de las puntas con la intención de lograr un estilo más elegante con volumen y movimiento, dejando de lado la estructura pulida y apostando por una imagen más relajada.

Wavy bob

El bob ondulado se une a la tendencia del estilo desenfadado, consolidándose como uno de los cortes de pelo más favorecedores y en tendencia. Aunque es un estilo pensado especialmente en melenas con textura ondulada natural, se corona como uno de los cortes predilectos de muchas mujeres para esta temporada.

Este corte se caracteriza por incluir capas largas para ayudar a marcar las ondas del pelo sin generar un exceso de volumen que pueda provocar el efecto “casco”.

Ya sea que apuestes por un francés o un italiano, cualquiera de estas opciones de cortes de pelo estilo bob que sí son elegantes y favorecedores se convertirá en gran aliado de estilo. ¿Cuál será tu apuesta para primavera?