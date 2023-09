Yalitza Aparicio regresa a Venecia con los mejores looks y buenos proyectos

Aunque la huelga de guionistas y actores que enfrenta Hollywood ha reducido el glamour de los festivales de cine. Es el caso del Festival de Venecia, la presencia de Yalitza Aparicio fue deslumbrante.

Actualmente, Yalitza protagoniza la película La Gran Seducción. Dirigida por Celso R. García, la cinta ya puede verse en Netflix y cuenta con las actuaciones de Guillermo Villegas y Pierre Louis.

Por si aún no la has visto, te contamos que la película trata sobre los habitantes de un pueblo pesquero olvidado, y cómo buscan salir de la ruina.

5 años después de su debut en la Mostra de Venecia, la actriz mexicana de 29 años, quien saltó a la fama por su participación en la cinta Roma dirigida por Alfonso Cuarón, regresa partiendo plaza.

En su vuelta al festival, la evolución de estilo de la actriz mexicana es sorprendente, como lo pudimos apreciar este pasado fin de semana, donde asistió a distintas alfombras rojas.

Yalitza en Venecia

Yalitza Aparicio ha vuelto a ser el centro de atención en la Bienal de Cine de Venecia. Esta vez, no solo por su participación en el jurado que otorga el Industry-Leading Impact Award, sino también por sus looks, que han sido auténticos despliegues de moda.

Para entender la relación de Yalitza con la moda, debemos mencionar a su stylist: Pablo Rivera. La buena química entre el stylist y la celebridad se nota, pues después de tantos años trabajando de la mano, es evidente que no solo existe confianza, sino también complicidad y diversión a la hora de elegir los looks.

Barbiecore en Venecia

Yalitza se unió al Barbiecore con un vestido strapless en corte A firmado por Dior. Este look es un ejemplo perfecto de la colaboración entre Yalitza y Pablo Rivera. El vestido es un diseño llamativo y original, pero al mismo tiempo elegante y sofisticado. Yalitza lo combinó con joyas de alta joyería de Cartier, lo que le dio un toque de glamour.

Yalitza Aparicio deslumbró en Venecia. Instagram @yalitzaapariciomtz

Un look refrescante

El look que siguió, durante la alfombra roja de la película danesa The Promised Land, es un ejemplo del estilo personal de Yalitza. El vestido plateado con pechera de piel es un diseño moderno y original que le sienta a la perfección. Yalitza lo combinó con joyas de Cartier, pero esta vez optó por un diseño más discreto.

La actriz mexicana impactó con su imagen fresca y contemporánea. Getty Image

Un vestido de alta costura

Para finalizar, Yalitza deslumbró a todos con un vestido de alta costura firmado por Armani Privé para el evento de la marca, “One Night Only”. Este look es un ejemplo de la versatilidad de la actriz, que puede lucir looks de alta costura con tanta naturalidad como looks más casuales.

Yalitza deslumbró a todos Getty Images

Yalitza después de Roma

Yalitza Aparicio es una actriz y activista mexicana que ha cautivado al mundo con su talento y su compromiso con la igualdad y la justicia social.

Después de su aclamada actuación en la película Roma, de Alfonso Cuarón, en 2018, Aparicio ha seguido trabajando en proyectos cinematográficos y de televisión.

En 2021, participó en la serie de televisión Todas las flores y la película Presencias, dirigida por Luis Mandoki.

Además de su carrera en la actuación, Yalitza ha incursionado en la moda, trabajando en campañas publicitarias para reconocidas marcas como Dior.

Además, la joven es una vocera activa para promover la igualdad y el respeto hacia las comunidades indígenas en México. En 2019, fue nombrada embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO.

También ha trabajado en proyectos de caridad y empoderamiento femenino. En 2022, fundó la Fundación Yalitza Aparicio, que apoya a mujeres y niñas indígenas en México.