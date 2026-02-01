La infanta Sofía recrea viaje que la reina Letizia y la reina Camila hicieron en 2011

Este viernes, la infanta Sofía regresó a España para formar parte de dos eventos especiales en su agenda: su segundo viaje en solitario como miembro de la familia real y el festejo del cumpleaños número 58 de su padre, el rey Felipe VI.

Para la hija menor de los reyes, ambos momentos son importantes, pues suman a su lista de actividades oficiales, las cuales han ido en aumento, pues los reyes tendrían el objetivo de mostrarla ante el mundo como un miembro activo de la familia real española, y una gran forma de hacerlo es regresando a un lugar que fue clave e histórico para ellos, donde la reina Letizia y la reina Camila compartieron un tiempo importante.

La infanta Sofía recrea viaje de Letizia y Camila en 2011

Actualmente, la joven Sofía se encuentra disfrutando de la vida académica en Portugal, donde es alumna del prestigioso Forward College, donde se encuentra estudiando la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Esta semana, Sofía tomó un descanso de sus actividades escolares para regresar a Madrid, donde festejó con sus padres el 58 aniversario del rey Felipe VI y posteriormente se dirigió a Boadilla del Monte.

Su visita incluyó un recorrido por la Fundición ONCE, centro de cría y adiestramiento de perros guía.

¿Cómo fue el encuentro entre Letizia y Camila?

La visita de un miembro de la realeza a dichas instalaciones no será algo nuevo, pues en 2011 su madre, la reina Letizia, se presentó durante el mes de marzo con una compañía muy especial. En aquel entonces, la duquesa de Cornualles, hoy la reina Camila, en compañía del ahora rey Carlos III, visitaban España en un viaje oficial. Los anfitriones de aquella visita fueron Felipe y Letizia, quienes ostentaban en ese momento el título de príncipes de Asturias; alojaron a la duquesa y al príncipe de Gales en el palacio de El Pardo.

Letizia y Camila en la Funcación ONCE en 2011. Samir Hussein/WireImage

Esta no era la primera vez que Carlos visitaba España, aunque sí la primera que lo hacía acompañado de su esposa Camila, pues mientras estuvo casado con la princesa Diana, ambos viajaron en diversas ocasiones, principalmente en verano, a la Península Ibérica para disfrutar del clima y las vacaciones en Marivent.

La visita de Carlos y Camila en Zarzuela

El viaje oficial de Carlos y Camila los llevó a cumplir con una agenda que incluyó Portugal, Marruecos y, por supuesto, Sevilla, con la finalidad de promover alianza y trabajo con empresas comprometidas con la reducción de CO₂, así como con aquellas preocupadas con el cambio climático. Sin embargo, siguiendo el protocolo de este tipo de visitas, mientras Carlos y Felipe se encontraban concentrados en dicha labor, la duquesa y la princesa viajaron a Fundación ONCE, donde compartieron momentos enternecedores con los cachorritos y perros que conforman la organización.

Como parte de su visita, los príncipes recibieron en una cena de gala a la duquesa y el príncipe de Gales en el palacio de Zarzuela, donde ambas resplandecieron con sus vestidos, Letizia apostando por un modelo rojo con vuelo y Camila por una pieza de escote V en azul tornasol.

Casi quince años después de la cálida bienvenida que la hoy en día reina Letizia ofreció en compañía de Felipe VI al entonces príncipe de Gales y la ahora reina Camila a España, la infanta Sofía recrea esta visita que, si bien ha despertado la nostalgia de los fanáticos de la realeza que esperan que el momento se repita ahora siendo ambas reinas, también por el importante papel que Sofía está desempeñando en la familia real.