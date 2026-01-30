Catherine O’Hara: este fue el último proyecto en el que la actriz participó antes de su fallecimiento

La mamá más famosa de la década de los 90 ha trascendido este viernes. La legendaria actriz Catherine O’Hara falleció este 30 de enero a los 71 años, conmocionando a toda la industria, así como a generaciones enteras que crecimos con ella y sus películas.

O’Hara siempre destacó por su talento, versatilidad y humor que la llevaron a ocupar un lugar destacado en la pantalla grande, así como en proyectos televisivos.

La olvidadiza madre de Kevin McCallister en “Mi pobre angelito”, o la extravagante artista madre de Lydia Deetz en “Beetlejuice”, tiene en su trayectoria infinidad de proyectos con los que construyó una carrera variada, así como sumamente respetada, y aunque su filmografía ya contaba con una vasta colección de experiencia, O’Hara nunca dejó de dedicarse a su pasión por la actuación y este fue el último proyecto en que participó antes de su fallecimiento.

¿Cuál fue el último proyecto en el que trabajó Catherine O’Hara?

Uno de los últimos proyectos importantes en los que la actriz participó antes de su fallecimiento fue la serie “The Studio”, producción original de Apple TV+, en donde interpretó a Patty Leigh, una ejecutiva de cine cínica y audaz que le valió a O’Hara nominaciones en el Emmy y el Globo de Oro en 2025.

A pesar de que se había contemplado que la actriz se sumaría a una segunda temporada del proyecto, de acuerdo con información de “The Sun”, la filmación de nuevas escenas de su personaje habría sido pospuesta por motivos personales, por lo que no quedó claro si O’Hara logró grabar dicho material.

Catherine O’Hara en la premiere de “Beetlejuice Beetlejuice” en agosto de 2024. Mike Marsland/Mike Marsland/WireImage

Apariciones recientes en otros proyectos

Además de formar parte del proyecto de “The Studio”, la legendaria actriz también se sumó a otros proyectos en los últimos meses de su vida. Tuvimos oportunidad de verla en la segunda temporada de “The Last of Us”, de HBO, dando vida a Gail Lynden, una terapeuta que no está incluida en el videojuego.

También participó en el documental “John Candy: “I Like Me”, donde se interpretó a ella misma junto con otros colegas del medio, quienes celebraron la obra y vida del comediante.

En 2024, volvió por última vez a ponerse bajo la piel de Delia Deetz en la secuela de “Beetlejuice”, proyecto que volvió a estar a cargo de Tim Burton.

Catherine O’Hara, un legado artístico que continuó hasta el final

A pesar de que contaba con 71 años, la actriz nunca dejó de participar en proyectos, ya fueran de bajo o alto perfil, dejando clara la pasión innata que tenía por el mundo del arte y la interpretación. La última aparición de la actriz fue en septiembre de 2025 luego de asistir a la entrega de los Emmy Awards, donde fue nominada por su trabajo en “The Studio” y “The Last of Us”.

El día de hoy una estrella más se ha sumado al firmamento, y aunque la partida de Catherine O’Hara representa una gran pérdida en todos los aspectos, es grato retroceder en el tiempo y ver el magnífico e impecable legado que deja atrás: reina de la comedia y el humor, dueña de la irreverencia, madre de toda una generación… Hasta siempre, Catherine.