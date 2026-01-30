Entretenimiento
Catherine O’Hara
Entretenimiento
Catherine O’Hara: ¿Qué es la dextrocardia, la enfermedad que padecía la actriz de Mi Pobre Angelito?
Catherine O’Hara vivió durante años con una afección médica poco conocida que volvió a llamar la atención tras darse a conocer su muerte.
Enero 30, 2026
·
Melisa Velázquez