Catherine O’Hara: ¿Qué es la dextrocardia, la enfermedad que padecía la actriz de Mi Pobre Angelito?

Este 30 de enero se dio a conocer la inesperada y lamentable muerte de Catherine O’Hara, actriz que se hiciera famosa por interpretar a la mamá de Kevin en la icónica película de ‘Mi Pobre Angelito’.

Aunque no se ha revelado las causas reales de fallecimiento, la enfermedad que padeció la actriz durante años, ha vuelto a capturar la atención de sus fieles seguidores, se trata de una condición médica de nacimiento llamada dextrocardia.

Te podría interesar: Macaulay Culkin rompe el silencio y se despide de Catherine O’Hara: “Pensé que teníamos más tiempo”

¿Qué es la dextrocardia, enfermedad que padecía Catherine O’Hara?

Al no darse a conocer detalles sobre las causas de su muerte, ha surgido un detalle poco conocido de la famosa actriz, quien desde su nacimiento, fue diagnosticada con una extraña enfermedad congénita denominada dextrocardia con situs inversus.

Esto quiere decir que Catherine tenía el corazón ubicado en el lado derecho del pecho, en lugar del izquierdo, y al presentar el situs inversus, una variante todavía más extraña de la enfermedad, otros órganos internos también están invertidos, como en una imagen en espejo.

Esta anomalía congénita poco frecuente, se origina durante el desarrollo embrionario y afecta a cerca de 1 de cada 12,000 personas.

Por lo general no causa problemas de salud ni altera la calidad o esperanza de vida, aunque su principal riesgo surge en situaciones médicas de emergencia o procedimientos clínicos, donde la ubicación invertida de los órganos puede dificultar un diagnóstico rápido si no se conoce la condición.

¿Qué es la dextrocardia, enfermedad que padecía Catherine O’Hara? Jeff Kravitz/FilmMagic

¿Cómo es vivir con dextrocardia, el padecimiento de Catherine O’Hara?

Vivir con dextrocardia suele ser mucho más normal de lo que se piensa, ya que en la mayoría de los casos, las personas con este padecimiento llevan una vida completamente normal, como en el caso de Catherine, ya que la condición por sí sola no provoca síntomas ni limita las actividades diarias.

Cabe señalar que este padecimiento no se ha señalado como la causa de la muerte de la actriz, pues hasta el momento, su representante declaró que había estado luchando contra una enfermedad por un corto tiempo, sin dar mayores detalles.

Te podría interesar: Catherine O’Hara: las 10 películas más famosas de la reconocida actriz

