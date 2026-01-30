Catherine O’Hara: las 10 películas más famosas de la reconocida actriz.

Hablar de Catherine O’Hara es hablar de una actriz que convirtió la comedia en algo elegante, inteligente y profundamente memorable. A lo largo de más de cuatro décadas, su presencia en el cine dejó personajes que hoy son parte de la cultura pop.

Desde clásicos familiares hasta comedias de culto, estas son las 10 películas más famosas de la actriz canadiense, aquellas que definieron su carrera y la hicieron inolvidable.

1. Mi pobre angelito (1990)

Imposible no empezar aquí. Como Kate McCallister, la mamá desesperada que cruza medio mundo para volver con su hijo, O’Hara logró mezclar comedia y emoción de una forma única. Esta película se convirtió en un clásico navideño eterno.

2. Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York (1992)

La secuela mantuvo la magia, y Catherine volvió a brillar con un personaje más decidido y aún más entrañable.

3. Beetlejuice (1988)

En esta fantasía oscura dirigida por Tim Burton, O’Hara interpretó a Delia Deetz, una artista excéntrica que se roba cada escena. Una película de culto que sigue vigente décadas después.

4. After Hours (1985)

Este thriller nocturno de Martin Scorsese mostró una faceta distinta de la actriz, más oscura y provocadora, demostrando su enorme versatilidad.

5. Best in Show (2000)

Una de las comedias más celebradas de Christopher Guest, donde O’Hara desplegó su talento para la improvisación y el humor absurdo con total naturalidad.

6. A Mighty Wind (2003)

Aquí volvió a colaborar con Guest, esta vez en una sátira musical que se ganó el cariño de la crítica y el público.

7. Waiting for Guffman (1996)

Otra joya del falso documental, donde Catherine brilló como una diva teatral tan exagerada como adorable.

8. For Your Consideration (2006)

Una mirada ácida a Hollywood y las temporadas de premios, con O’Hara interpretando a una actriz veterana en busca de reconocimiento.

9. Lemony Snicket: Una serie de eventos desafortunados (2004)

Aunque su participación fue secundaria, su presencia añadió un toque distintivo a esta adaptación literaria oscura y estilizada.

10. Frankenweenie (2012)

En esta película animada de Tim Burton, O’Hara prestó su voz, demostrando que su talento también funciona perfectamente en la animación.

Más allá de premios o taquilla, Catherine O’Hara construyó una filmografía sólida, diversa y profundamente querida. Cada una de estas películas confirma por qué su nombre es sinónimo de talento con personajes que se quedan contigo mucho después de que termina la función.

