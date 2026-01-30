Macaulay Culkin rompe el silencio y se despide de Catherine O’Hara: “Pensé que teníamos más tiempo”.

La noticia de la muerte de Catherine O’Hara, una de las actrices más queridas de Hollywood, ha conmocionado a fanáticos del cine y la televisión alrededor del mundo. Conocida por papeles inolvidables en comedias clásicas, su partida se confirmó a finales de enero de 2026, pero hasta el momento no se ha revelado una causa oficial de su fallecimiento.

O’Hara, que tenía 71 años, saltó a la fama por interpretar a la madre de Kevin McCallister en las primeras películas de Home Alone (o Solo en casa) y por su actuación cómica en la aclamada serie Schitt’s Creek, donde su papel como Moira Rose le valió un premio Emmy y reconocimiento internacional.

El post de Macaulay Culkin que tocó fibras sensibles

El mensaje que compartió Culkin decía: “Mama. I thought we had time. I wanted more. I wanted to sit in a chair next to you. I heard you. But I had so much more to say. I love you. I’ll see you later.”

Las palabras, breves pero cargadas de emoción, fueron interpretadas por muchos como una despedida directa a Catherine O’Hara, quien interpretó a su madre en Mi pobre angelito.

Macaulay Culkin recordó algo muy sencillo y muy bonito: el lazo especial que nació entre él y Catherine O’Hara gracias a Mi pobre angelito nunca se rompió. Lo que empezó como una relación de ficción terminó convirtiéndose en un vínculo real, lleno de respeto, cariño y complicidad, que ambos han mencionado con afecto a lo largo de los años. Para Culkin, ella siempre fue más que una actriz; y para el público, sigue siendo esa mamá que nos hizo reír, sufrir y sentirnos en casa.

