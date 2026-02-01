¡Lista en 5 minutos! 5 cortes de pelo de bajo mantenimiento que favorece a partir de los 40

Existen cortes de pelo que no solo están en tendencia, sino que también lucen espectaculares en las modelos, celebridades e incluso en las chicas que consumimos como gurús de belleza en redes sociales. Sin embargo, detrás de estas melenas espectaculares existen horas de styling, tiempo que muchas veces nosotras no tenemos para vernos igual.

Lo sabemos, las mañanas pueden ser un momento caótico en el día entre prepararse el desayuno, correr a alistarnos y arreglarnos para salir a nuestra rutina diaria. Muchas veces, por más que nos apuremos, pareciera que el tiempo es un enemigo pasando de prisa, haciéndonos salir de casa con lo primero que encontramos en el closet o incluso sin pasar un peine por nuestra melena.

Para ti y todas las que amamos estilizar nuestro pelo para que forme parte de nuestro iconic look del día, existen ventajas para poder llevar una melena impecable sin tener que someternos a pasar horas en frente del espejo, y estos cortes de pelo de bajo mantenimiento que favorecen a partir de los 40 son el mayor ejemplo de ello.

Corte bob

Este clásico no solo es rejuvenecedor, sino que también es un gran aliado para no invertir mucho tiempo en su estilizado y peinado. Su estructura llega a la altura de la mandíbula o unos milímetros por debajo y, aunque en su versión tradicional suele ser un corte de pelo pulido y recto, este año se suma a las tendencias de los looks desenfadados, incluyendo en las puntas un ligero degrafilado que lo hace aún más refinado y favorecedor.

Corte mariposa

El corte mariposa es ese estilo que no requiere de mucho mantenimiento, ni en su estilizado ni en su forma, pues sus capas de diferentes longitudes, aunque crezcan, no deforman por completo el corte, ni recurren al uso de herramientas de calor para que este luzca arreglado y peinado. Por esta razón se ha convertido en uno de los grandes aliados de muchas mujeres alrededor del mundo para rejuvenecer y estar listas en 5 minutos.

Corte con capas

Las capas largas no solo son un aliado rejuvenecedor, son ese corte que necesitamos para darle movimiento y dinamismo a nuestra melena. Su estructura tampoco requiere de mucho para mantenerlas estilizadas y bastará con un retoque mensual (aunque podría ser un poquito más) para estar impecable en todo momento.

Gracias a la longitud que brindan sobre la melena, también son grandes aliadas para lograr peinados y estilos diversos, sin mencionar que se adaptan a la perfección en la gran mayoría de texturas capilares.

Long bob

El long bob o simplemente lob no solo se ha convertido en un aliado rejuvenecedor gracias a su capacidad de estilizar zonas como el cuello, pómulos y otros rasgos del rostro, sino que también se ha posicionado como un infalible al momento de buscar cortes versátiles que sean rápidos de peinar. Su estructura, ligeramente más abajo de los hombros, permite llevarlo lacio, con ondas sueltas o incluso rizos no tan marcados.

Melena XL

El pelo extralargo no solo se ha posicionado en el mundo de la belleza como un gran aliado para lucir jóvenes y frescas, sino que también es considerado uno de los cortes de pelo que necesitan de menos tiempo para estilizarlo, y es que solo bastará con peinarlo con un cepillo, agregar unas gotas de aceite capilar y está listo para salir al día a día. Eso sí, este corte se recomienda en melenas lacias y finas; sin embargo, en pelo ondulado, aunque sí requiere de mayor atención para estilizarlo, no implica el uso de herramientas de calor.

¡Lista en 5 minutos!, por supuesto que es posible al recurrir a estos cortes de pelo de bajo mantenimiento que favorecen a partir de los 40. ¿Cuál de ellos se ha convertido en tu favorito?