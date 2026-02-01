Suscríbete
El broche de la princesa Ana que Zara Tindall podría heredar: el significado que une a madre e hija

Uno de los broches más significativos en la colección de la princesa Ana, y que lleva usándolo más de 40 años, podría pasar a manos de su hija Zara Tindall.

Febrero 01, 2026 
Melisa Velázquez
¿Por qué Zara Tindall podría heredar el broche en forma de caballo de la princesa Ana?

Getty Images

En el joyero de la princesa Ana destaca un broche vintage en forma de caballo con diamantes, una pieza que ha usado por más de cuatro décadas y que guarda un profundo significado personal, y un valor histórico inigualable.

La joya forma parte del joyero personal de la princesa Ana desde la década de los ochenta, lo que le otorga un notable valor histórico, incluso podría considerarse una reliquia familiar destinada a heredarse, posiblemente a su hija Zara Tindall, por el pasatiempo que ambas comparten.

El significado del broche vintage en forma de caballo de la princesa Ana

De acuerdo con el joyero Maxwell Stone, el broche en forma de caballo de la princesa Ana, es una pieza que la define por dos principales razones.

En primer lugar, está su pasión por los caballos y su exitosa carrera ecuestre. En segundo lugar, está el simbolismo asociado con la imagen del caballo": declaró Maxwell al medio InStyle.

De acuerdo con el joyero especialista, el caballo también puede definir el fuerte carácter y personalidad de la princesa: “los caballos simbolizan la libertad y el espíritu desenfrenado, está en perfecta consonancia con el carácter de la princesa Ana”.

El broche luce una crin y una cola con incrustaciones de diamantes con un valor estimado de 15 mil libras, un equivalente de 18 mil dólares aproximadamente.

Broche de la princesa Ana

Broche de la princesa Ana

Getty Images

Así como la princesa Ana se convirtió en una famosa atleta olímpica en la disciplina ecuestre, su hija Zara Tindall, ha seguido sus pasos y comparte con su madre el gusto por los caballos y la equitación.

Zara se ha destacado como una equitadora británica especializada en doma completa (eventing). Empezó a competir a nivel internacional tras una exitosa etapa juvenil y pronto se consolidó entre las mejores jinetes del mundo.

Max Mumby/Indigo/Getty Images

Es por esta razón que muchos creen que el famoso broche de oro de la princesa Ana podría pasar a manos de su hija Zara, pues ambas se han formado en esta disciplina, una pasión que las une más allá de la sangre.

Melisa Velázquez
