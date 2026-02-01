¡No ocultes las canas! 5 tipos de mechas que disimulan el pelo blanco y rejuvenecen

Por años, las canas fueron asociadas a una imagen negativa que nos invitaba a ocultarlas a toda costa porque “se veían mal”. Gracias al cielo, esta narrativa ha cambiado y el pelo blanco hoy es considerado como un factor de estilo, así como de autenticidad, pues las canas, lejos de sumar años a nuestra apariencia, pueden ser una herramienta importante para apostar por un cambio de look rejuvenecedor, así como altamente favorecedor.

La clave para lucirlas con estilo está en saber integrarlas de forma armónica en nuestra melena de forma natural, y las mechas son la mejor alternativa para hacerlo. Conoce las cinco técnicas de color más favorecedoras que disimulan el pelo blanco y rejuvenecen.

Babylights

Estas mechas se caracterizan por ser ultrafinas e imitar los reflejos naturales del pelo cuando se encuentra bajo la exposición del sol. Son una técnica sumamente favorecedora para aquellas que buscan disimular las canas, pues son capaces de mezclarse con el tono base de nuestra melena, así como con el color del pelo blanco, para evitar líneas marcadas que suelen dejar otros tintes de pelo convencionales, razón por la cual son consideradas mechas de bajo mantenimiento.

Estas mechas aportan mucha luminosidad sobre el rostro, por lo que serán grandes aliadas para suavizar nuestras facciones y crear una imagen visual de rejuvenecimiento.

Mechas balayage

Esta es una de las técnicas de coloración más versátiles que pueden existir, principalmente cuando buscamos integrar el pelo blanco a nuestro look. El balayage se aplica de forma gradual sin dejar marcas en la raíz, permitiendo que las canas puedan fundirse con el resto del color de nuestro pelo, evitando que se generen contrastes que puedan endurecer nuestras facciones y, por ende, hacernos ver cansadas o desfavorecidas.

Estas mechas también aportan movimiento al pelo, por lo que son un gran aliado para darle vida y una imagen más fresca.

Mechas plateadas

Existen técnicas que no buscan esconder las canas, sino apoyarse en ellas para resaltarlas, y las mechas con tonos plateados son el ejemplo perfecto de ello. Estas buscan unificar el color de la melena, por lo que es importante considerar el porcentaje de pelo blanco que hay en ella, pues será la base para elegir el tono ideal para un acabado elegante que vaya desde el platinado hasta el ceniza claro.

Esta técnica suele realizarse en melenas que ya tienen una cantidad considerable de pelo cano sobre su melena y es un gran aliado para aquellas que buscan aportar luz a su rostro y en el intento lucir elegantes.

Mechas face framing

Estas mechas buscan iluminar zonas estratégicas del contorno de nuestro rostro para disimular canas que existan en la parte frontal o cerca de ella. Apuestan por resaltar pequeños mechones blancos o más claros para crear movimiento, al mismo tiempo que logran suavizar nuestros rasgos para proyectar una imagen más fresca y jovial.

Nicole Kidman recientemente apostó por estas mechas durante su participación en la Semana de la Moda de París, integrando las canas en sutiles mechones que enmarcaron su cara e hicieron que resaltara su belleza.

Mechas lowlights

Estas mechas suelen ser más oscuras que el tono base de nuestro pelo y lo que buscan es ayudar a crear contrastes, así como profundidad, con el objetivo de que las canas se integren de forma más armónica y natural a toda nuestra melena.

Esta técnica no solo aporta dimensión al pelo, sino que también es un gran aliado para aquellas que cuentan con canas muy claras y de pigmentación amarilla, pues ayuda a contrarrestar estas tonalidades y generar un look impecable, así como moderno.

Darles la bienvenida a las canas a nuestro look no es sinónimo de renuncia a nuestro estilo, todo lo contrario, pues estos tipos de mechas disimulan el pelo blanco mientras nos ayudan a rejuvenecer sin ocultarlo. ¡Abraza tus canas! Y apuesta por una imagen moderna, elegante y sumamente rejuvenecedora con estos estilos.