Uñas cat eye: 5 diseños elegantes y en tendencia inspirados en San Valentín

Así como las uñas cat eye conquistaron nuestro corazón, estos diseños de uñas tienen el mismo objetivo este 14 de febrero. Y es que San Valentín llegó en un parpadeo, razón por la que, si aún tenías en tus uñas tu diseño decembrino, ya es momento de correr al manicurista y pedirle un cambio de temática.
Para ti y todas las que nos pasamos horas pensando y buscando diseños de uñas que griten romance a kilómetros de distancia, nos dimos a la tarea de encontrar cinco diseños de uñas cat eye que estarán en tendencia este San Valentín.
Uñas minimalistas
Si lo tuyo son las uñas cortas, discretas y elegantes, este diseño se convertirá en un gran amigo. Sobre unas uñas en forma ovalada vas a colocar una capa de tu cat eye favorito; la intención es que este sea un color neutro o que genere un contraste. Puedes apostar por un tono rosado o plata y sobre este vas a dibujar corazones pequeños y minimalistas en diferentes zonas de la uña. Este diseño delicado y femenino es la apuesta para presumir el ojo de gato.
Uñas con acetatos
Los acetatos serán una de las decoraciones más populares en la temporada de San Valentín, especialmente en su diseño y forma de corazón. Una forma creativa de llevarlos es sobre una base de gel ojo de gato que haga contraste con el tono de tus corazones; el objetivo es permitir que ambas decoraciones se perciban de forma armónica sobre las uñas.
Uñas francesas con cat eye
El francés es uno de nuestros diseños de uñas favoritos porque tiene una capacidad de reinvención impresionante. Este San Valentín jugará con el efecto ojo de gato para sustituir a la típica forma francesa y lograr un diseño creativo, magnético y sumamente romántico. Puedes apostar por decorarlo con trazos de corazón o incluso con acetatos.
Uñas nude con corazones
Para aquellas fanáticas de los diseños delicados sobre bases nude, esta propuesta apuesta por decorar las uñas con un simple corazón en efecto ojo de gato. Para recrear este diseño, bastará con que elijas una base color piel en el tono de tu preferencia y, con ayuda de stickers en forma de corazón, colocar un toque de cat eye para lograr un corazón magnético sobre tus uñas.
Uñas francesas
Si quieres algo clásico pero con un toque de tendencia, entonces apuestas por el diseño de uñas francés con efecto cat eye. Contrario a la primera propuesta de este listado, estas uñas parten del convencional french, solo que llevando una base en efecto ojo de gato y eligiendo el rojo como sustituto del blanco en la punta de la uña. Este diseño es común, pero igual de elegante que otras propuestas.
Ahora que ya conoces estos diseños de uñas cat eye, no tienes pretextos para no recurrir a este efecto en tendencia durante la temporada del 14 de febrero. Recuerda que el momento de presumir unas uñas elegantes inspiradas en San Valentín es ¡ya!, así que no pierdas tiempo y agenda una cita con tu manicurista.