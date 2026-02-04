Brooklyn Beckham preocupado por el bienestar de su hermana Harper: “Tendrán más exposición que nadie”

El distanciamiento que había entre David y Victoria Beckham con su hijo mayor, Brooklyn Beckham, ha terminado por cambiar por completo la dinámica familiar, que alguna vez se mostró muy unida.

Tras las polémicas declaraciones de Brooklyn, que aseguraban que sus padres le habían arruinado la vida con una dinámica familiar de “la imagen primero”, y los desplantes a su esposa, Nicola Peltz, los lazos han terminado por romperse, afectando también a sus hermanos.

Te podría interesar: Esta sería la condición innegociable de David y Victoria Beckham para reconciliarse con su hijo Brooklyn

¿Cómo se lleva Brooklyn Beckham con sus hermanos Romeo y Cruz?

Antes de la disputa familiar, parecía que Brooklyn mantenía una estrecha relación con sus hermanos menores, Cruz y Romeo; sin embargo, tras su boda con Nicola Peltz, la dinámica con ellos también cambió.

Sin embargo, en la disputa familiar que hoy viven, Cruz y Romeo han tomado bando y han mostrado señales de estar del lado de sus padres, David y Victoria, compartiendo mensajes cruzados en contra de Brooklyn, dejando claro que su relación también está rota.

¿Por qué Brooklyn Beckham está preocupado por su hermana Harper?

Brooklyn tenía 12 años cuando nació su hermana Harper, la más pequeña de los hijos del matrimonio Beckham y la única mujer, razón por la que el esposo de Nicola, siente una especial conexión.

De acuerdo con el medio The Sun, Brooklyn adora a Harper, y teme que la presión sea aún mayor para su hermana, no sólo en el entorno familiar, sino también en el mediático en el que se desenvuelven.

“Probablemente estará expuesta a más fama que cualquiera de sus hermanos”, y explicó que esa exposición también te vuelve vulnerable a comentarios y situaciones difíciles de gestionar cuando eres muy joven.

Brooklyn Beckham está preocupado por su hermana Harper Pierre Suu/GC Images

El medio también asegura que Brooklyn espera que sus declaraciones, hayan puesto a pensar a sus padres sobre el impacto que tiene en ellos los medios y piensen en Harper, eso haría que todo lo que ha hecho valga la pena.

“Si al hablar puede hacer que sus padres se detengan a pensar en el impacto que tuvo poner a su hermana menor en el centro de atención, entonces todo habrá valido la pena”.

Por otra parte, el medio asegura que Nicola adora a Harper, y siente que “es la hermanita de sus sueños”, por lo que ella y Brooklyn, siempre estarán al pendiente de ella y no piensan romper ese vínculo.

