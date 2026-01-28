Esta sería la condición innegociable de David y Victoria Beckham para reconciliarse con su hijo Brooklyn

Han pasado casi 10 días desde que Brooklyn Beckham compartiera el polémico comunicado en el que acusa a sus padres, David y Victoria Beckham de haberlo manipulado y de utilizarlo para cuidar su imagen como la familia perfecta.

Los Beckham se han mostrado tranquilos frente a las cámaras y han evitado hacer demasiadas declaraciones al respecto; sin embargo, aseguran que se sienten destrozados y temen perder de forma definitiva a su hijo mayor.

La condición de David y Victoria Beckham para reconciliarse con su hijo Brooklyn

De acuerdo con la revista People, David y Victoria estarían dispuestos a perdonar a Brooklyn y buscar la reconciliación con su hijo mayor de forma inmediata, esta ha sido la principal razón para mantenerse en silencio tras sus declaraciones.

“Se mantienen en silencio porque no quieren llamar más la atención. David y Victoria aman Brooklyn y tienen miedo de perder a su hijo, lo aceptarían de vuelta enseguida”, dijo una fuente cercana al medio.

Sin embargo, otras han declarado al mismo medio que no sería tan fácil, pues han puesto una condición innegociable para aceptar de nuevo a su primogénito.

“Los Beckham no tienen intención de reconciliarse con su hijo a menos que Nicola desaparezca"; sin embargo, creen que esto no ocurrirá, pues Brooklyn no piensa dejar a Nicola. “No es un ultimátum al que vaya a ceder. Brooklyn ha sentido más apoyo de su esposa en estos últimos tres años que de sus padres en toda su vida”.

¿Cómo han respondido los Beckham a las declaraciones de Brooklyn?

Mientras que David ha dicho públicamente que “hay que dejar que los hijos se equivoquen”, su esposa Victoria se ha concentrado en el reciente reconocimiento que ha recibido en París por su contribución al mundo de la moda.

La familia Beckham ha demostrado mantenerse más unida que nunca en medio del escándalo, mientras que su hijo Brooklyn y Nicola se han esforzado por demostrar que son la pareja perfecta, viviendo la vida ideal.

