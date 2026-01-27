¿Victoria Beckham tensa tras el conflicto con Brooklyn? Esto dice su lenguaje corporal durante la Alta Costura Primavera–Verano 2026

El pasado 26 de enero, Victoria Beckham asistió a la Alta Costura Primavera-Verano 2026 en la ciudad de París, donde estuvo acompañada por toda su familia, a excepción de su hijo mayor, Brooklyn Beckham.

Y es que en medio de la agitación familiar, Victoria fue condecorada con la medalla de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por la Ministra de Cultura, Rachida Dati, por su contribución en el mundo de la moda.

Victoria Beckham en condecorada con la medalla de Caballero de la Orden de las Artes en París

A través de Instagram, Victoria compartió el emotivo momento con 17 fotografías que mostraban su emoción al recibir este importante reconocimiento por su trabajo en la moda, pero también dejaban claro que su familia se mantiene unida y más fuerte que nunca en medio del drama desencadenado por la controversial publicación de su hijo mayor, Brooklyn.

La modelo y cantante agradeció el reconocimiento, pero también agradeció a su esposo, David Beckham, por su importante apoyo en su sueño.

“Me siento profundamente honrada de ser nombrada Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura francés. Siempre he admirado la estética francesa y la seriedad con la que consideran la moda como forma de arte. Ser reconocido y honrado de esta manera es un privilegio tremendo, fruto de décadas de compromiso y dedicación.

Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a la Ministra de Cultura, Rachida Dati, por este honor. Gracias también a mis socios que creyeron en mí, a mi familia y, especialmente, a David, mi marido y primer inversor. No podría estar más agradecida. Eres todo para mí”, escribió.

El lenguaje corporal de Victoria Beckham

Al ser la primera aparición pública familiar tras el mensaje de Brooklyn, todas las miradas estaban puestas en Victoria, quien ha sido la principal acusada en la historia de su hijo mayor.

Sin embargo, la ex Spice Girl se mostró tranquila y serena frente a las cámaras y durante la premiación, se le ha visto con una leve sonrisa y una expresión de orgullo por el reconocimiento otorgado.

Algunos creen que podría tener una leve tristeza en el rostro porque no sonríe frente a las cámaras, pero cabe recordar que a Victoria no le gusta sonreír en público, así que es un poco difícil de determinar su la ausencia de este gesto se debe a la tristeza, pero otros aseguran que es completamente normal.

Lo que sí ha dejado claro la familia Beckham, es que se siguen manteniendo unidos en medio del drama suscitado por Brooklyn, y que Victoria es respaldada por sus hijos, e incluso por sus otras dos nueras, pues también estuvieron presentes las noticias de Cruz y Romeo.

