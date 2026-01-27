¿David Beckham rechaza a Brooklyn? La fotografía que comprueba el distanciamiento que tienen

La Semana de la Moda de París se encuentra en su apogeo, y dentro del mar de celebridades que está albergando en este momento, hay una en particular que está llamando la atención: David Beckham. En realidad, el protagonismo del día de hoy se lo llevó la familia completa, quien, luego de las polémicas declaraciones emitidas por el hijo mayor de David y Victoria, Brooklyn, el día de hoy, la diseñadora, el astro del futbol y sus hijos Harper, Cruz y Romeo (estos últimos acompañados por sus novias) hicieron su primera aparición pública.

Lejos del drama que envuelve a la familia en este momento, Paris Fashion Week fue el momento para que Victoria Beckham fuera nombrada como Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres, reconocimiento otorgado a la diseñadora por parte del Ministerio de Cultura de Francia por su contribución al arte.

Sin embargo, aunque por un momento todo pareció volver a ser paz y tranquilidad, una reciente fotografía de David Beckham ha vuelto a encender las redes, pues sería interpretada por muchos usuarios como una señal de distanciamiento hacia su primogénito.

Victoria Beckham recibe un reconocimiento en París

El día de hoy, la diseñadora fue reconocida como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, honor que le fue otorgado durante la Semana de la Moda de París y en el que Victoria tuvo el apoyo de David Beckham, así como de sus hijos, Harper, Romeo y Cruz, quienes a su vez asistieron al evento acompañados de sus novias.

A través de sus redes sociales, Victoria agradeció su nuevo nombramiento reconociendo su admiración por la estética francesa y la forma en la que trata la moda como expresión de arte. En su mensaje, Victoria agradeció a su familia y especialmente a David, quien fue su inversor original, resaltando que para ella “eres mi todo”.

¿Qué dijo David Beckham? La prueba de distanciamiento con Brooklyn

Por su parte, David Beckham también aprovechó un espacio en sus redes sociales para destacar el reconocimiento de Victoria, compartiendo una publicación que pronto desataría revuelo en redes.

En su cuenta oficial, David subió un carrusel en el que se muestra a Victoria recibiendo su nombramiento, así como una instantánea de la pareja junto a Anna Wintour y la ministra Rachida Dati. Sin embargo, la foto que llamó profundamente la atención fue la primera de esta publicación. En ella, la familia Beckham, sin Brooklyn ni Nicola Peltz, posan sonrientes frente a la cámara, mostrando al clan completo: Cruz y Romeo con sus novias, Harper, Victoria y David, una imagen que muchos consideraron provocadora dado el contexto que la familia atraviesa con la situación de Brooklyn, dejando “claro” que él ya no formaba parte de la familia.

David firmó la publicación con un “Nadie lo merece más que tú, x, te amamos”.

¿Brooklyn se reconciliará con su familia?

A pesar de que la tensión entre los miembros de la familia Beckham continúa, hasta el momento ninguno ha salido a dar otra declaración luego de las acusaciones de Brooklyn. Recordemos que en su mensaje fue contundente y claro respecto a que él buscó una solución que no fuera mediática, pero la presión de sus padres lo orilló a tomar la decisión de romper el silencio en torno a los rumores sobre distanciamiento y dejando claro que “no quiero reconciliarme con mi familia” No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”.

Aunque la fotografía que David Beckham compartió con su familia sobre el nombramiento de Victoria, en apariencia, podría ser inofensiva con el objetivo de recordar un momento importante, muchos la han interpretado como una foto “intencional”, especialmente después de lo ocurrido con Brooklyn.