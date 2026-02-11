Castaños cálidos y rubios luminosos: los 5 tintes que serán tendencia en primavera para lucir más joven

Los tintes de pelo con matices cálidos y luminosos, se han convertido en los grandes favoritos de los expertos en coloración para proyectar una imagen mucho más juvenil y moderna, sin perder naturalidad.

Esta primavera los castaños cálidos y los rubios luminosos toman mayor protagonismo, pues tienen un efecto profundo y luminoso que suavizan el rostro, aportan luminosidad y rejuvenecen sin esfuerzo, logrando una imagen más fresca y contemporánea.

Los tintes castaños y rubios que son tendencia en primavera con efecto antiedad

Estas son las tendencias en tintes que despuntan esta primavera y que prometen hacerte lucir fresca, radiante y varios años más joven.

Castaño caramelo

Se trata de un clásico atemporal infalible por sus matices suaves y reflejos dorados que aportan calidez al rostro, que luce de maravilla en pieles claras y medias, pues enmarca el rostro con un efecto iluminado que rejuvenece al instante su contrastes bruscos.

Marrón miel

Se trata de un tono castaño que mezcla tonos dorados y ámbar para crear un look luminoso que captura la luz de la primavera, ideal para quienes buscan un cambio sutil pero visible, que resalta de forma natural las facciones con un brillo saludable en la melena.

Rubio beige

Se trata de un tono claro con reflejos cálidos que aportan una luminosidad sutil y envolvente a la melena, que favorece especialmente a las pieles con subtonos cálidos, ya que ilumina el rostro sin recurrir a matices platinados que puedan endurecer las facciones, logrando un efecto más suave, fresco y rejuvenecedor.

Rubio dorado

Si prefieres un look más audaz y atrevido, pero con un resultado mucho más sofisticado, los tonos dorados son los ideales, pues captan la luz, aportan calidez y suavizan las líneas de expresión, creando un efecto visual de vitalidad sin perder naturalidad.

Castaño avellana

Es uno de los tonos preferidos de los expertos para disimular canas gracias a su equilibrio entre tonos fríos y cálidos, que aporta dimensión y movimiento, además, su crecimiento resulta mucho más discreto que el de otros colores.

Elegir el tono ideal no solo ayuda a rejuvenecer, sino que también puede transformar por completo la imagen, aportando frescura, luminosidad y un aire rejuvenecido sin necesidad de cambios drásticos.

