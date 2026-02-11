Mette-Marit intentó organizar un encuentro entre Jeffrey Epstein y Haakon de Noruega

La princesa heredera Mette-Marit vuelve a estar en el centro de la polémica, pues luego de darse a conocer su vínculo con el criminal Jeffrey Epstein, nuevos correos han revelado que el príncipe Haakon de Noruega también lo conocía.

En los mensajes revelados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se deja ver que la princesa heredera habría intentado organizar un encuentro con su esposo, el príncipe Haakon.

Los correos de Mette-Marit a Jeffrey Epstein donde intenta organizar un encuentro con Haakon de Noruega

Entre los correos publicados figura uno del 4 de enero de 2013 en el que Mette-Marit expresa a Epstein su deseo de que él y el príncipe Haakon se conocieran, lo que evidencia que ambos tenían relación.

“Haré todo lo posible por verte, porque quiero que conozcas a Haakon, mi marido”.

Para muchos, este mensaje contradice la versión oficial de la Casa Real de Noruega, que sostenía que el único vínculo con Epstein era la princesa heredera, lo que no hace sino profundizar la crisis que atraviesa la ya debilitada monarquía.

Mette-Marit y Jeffrey Epstein podrían haber tenido una relación mucho más estrecha de lo que parece

Los documentos muestran que Mette-Marit mantuvo contacto frecuente con Epstein entre 2011 y 2014, incluyendo correos, encuentros y estancias en su residencia, lo que desmiente que se tratara de una relación esporádica.

Los correos revelan que la princesa conocía los antecedentes de Epstein desde 2011, cuando investigó su pasado en Internet, pese a lo cual mantuvo el contacto, se reunió con él en varias ciudades y llegó a hospedarse cuatro noches en su residencia de Palm Beach en 2013.

En diciembre de 2011, apenas unos meses después de conocerse, Epstein la felicitó por Navidad, y ella respondió con una frase que hoy resulta especialmente perturbadora: “¿Me escribes desde tu isla?”, haciendo referencia a la polémica propiedad donde se cometieron sus numerosas atrocidades.

El periodista danés Hans Engell ha sido especialmente crítico, cuestionando el silencio y las respuestas evasivas de Haakon.

“También sería interesante escuchar la explicación del príncipe heredero sobre por qué él y Mette-Marit mintieron directamente sobre el caso Epstein en varias declaraciones. Socava la credibilidad de la monarquía noruega”, ha escrito.

