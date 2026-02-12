Suscríbete
Realeza

El proyecto ambiental del príncipe William enfrenta críticas por supuesto donante vinculado a Epstein

El caso Epstein salpica al príncipe William a través de una de sus fundaciones más queridas, ‘Earthshot’ que ahora es objeto de escrutinio.

Febrero 12, 2026 • 
Melisa Velázquez
El príncipe William promete hacer cambios en la monarquía británica cuando sea rey

El príncipe William en la mira por inversor en su fundación Earthshot vinculado al caso Epstein

Getty Images

El 11 de febrero, el grupo antimonárquico Republic, denunció Earthshot a la Comisión de Caridad tras revelarse que el sultán Ahmed bin Sulayem, CEO de DP World, está implicado en nuevas pruebas sobre el caso Epstein, involucrando de forma indirecta al príncipe William.

Aunque el príncipe de Gales es la cara pública de la organización Earthshot, tuvo socios fundadores durante la creación de esta organización benéfica centrada en el medio ambiente en 2020, uno de ellos fue DP World, una empresa multimillonaria con sede en Dubái.

Te podría interesar: Kate Middleton y el príncipe William rompen el silencio sobre el caso Epstein: “Están profundamente preocupados por las revelaciones”

También puedes leer:
príncipe william.png
Realeza
Así fue como el deporte ayudó al príncipe William cuando era pequeño
Septiembre 13, 2023
 · 
Emma Duarte
el principe Louis con su padre William.jpg
Realeza
¿Qué quiere ser de grande el príncipe Louis? A esto pudiera dedicarse (al igual que su padre William)
Septiembre 29, 2023
 · 
Emma Duarte

El príncipe William en la mira por inversor en su fundación Earthshot vinculado al caso Epstein

Según un comunicado de Republic, el CEO de DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem, figura en las pruebas recientemente reveladas de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein.

Un correo de abril de 2009, publicado por el Departamento de Justicia de EE. UU., muestra que Epstein escribió: “¿dónde estás? ¿estás bien? Me encantó el vídeo de la tortura”. Aunque el destinatario estaba inicialmente censurado, el congresista Thomas Massie confirmó tras revisar pruebas sin editar que el mensaje fue enviado al Sultan Ahmed bin Sulayem.

Republic escribió en su página web que DP World fue un “socio fundador” del Premio Earthshot y ha donado al menos 1,3 millones de dólares a la organización, añadiendo que: “Sulayem y William han sido vistos juntos en más de una ocasión, con Sulayem mostrando su apoyo directo a la organización benéfica”.

La gravedad de este asunto requiere una investigación completa y exhaustiva”, afirmó Republic.

El increíble parecido del príncipe William con su antepasado, el rey Jorge V

El príncipe William en la mira por inversor en su fundación Earthshot vinculado al caso Epstein

Getty Images

Republic exige que el príncipe William responda preguntas sobre lo que sabía de Epstein y sus vínculos con Andrés y su socio

El CEO de Republic, Graham Smith, dijo en un comunicado: “William tiene muchas preguntas que responder sobre lo que sabía acerca de Andrés y Epstein. Y ahora debe explicar su relación con Sulayem”.

No es creíble creer que el Ministerio de Asuntos Exteriores, los servicios de seguridad u otros asesores no fueran conscientes del carácter de Sulayem y que pudieran asesorar en consecuencia”, continuó. “Estos archivos han estado en manos de las autoridades estadounidenses durante años. No es creíble que tal inteligencia no se hubiera compartido. Earthshot tiene el deber de hacer la debida diligencia, de hacer preguntas sobre los donantes y de dónde proviene el dinero. ¿Lo hicieron aquí? Si es así, ¿William anuló su mejor juicio? En el contexto de este escándalo creciente, necesitamos respuestas”, añadió Smith.

Ese mismo día, un portavoz de la Comisión de caridad compartió un comunicado a través de ITV: “Estamos al tanto de las preocupaciones sobre las fuentes de financiación para el Premio Earthshot. Estamos evaluando esta información para determinar los próximos pasos y si la Comisión tiene un papel”.

Hasta el momento, el príncipe William no se ha pronunciado sobre este nuevo escándalo que rodea una de sus fundaciones más queridas.

Príncipe William
Melisa Velázquez
Relacionado
Sarah Ferguson no quiere la ayuda de sus hijas Eugenia y Beatriz de York
Realeza
Sarah Ferguson se exilia del Reino Unido y encuentra refugio en los Emiratos Árabes con terribles problemas económicos
Febrero 12, 2026
 · 
Melisa Velázquez
83rd Annual Golden Globes - Arrivals
Belleza
Pamela Anderson reinventa el corte setentero que rejuvenece 10 años si tienes + 40
Febrero 12, 2026
 · 
Karen Luna
Frases de la reina Letizia
Realeza
La reina Letizia estrena la camisa de seda ideal para un look primaveral y elegante en la oficina
Febrero 12, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Jennifer Aniston habla por primera vez de su novio Jim Curtis
Entretenimiento
Jim Curtis comparte fotos inéditas de Jennifer Aniston para celebrar su cumpleaños 57
Febrero 12, 2026
 · 
Melisa Velázquez