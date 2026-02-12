El proyecto ambiental del príncipe William enfrenta críticas por supuesto donante vinculado a Epstein

El 11 de febrero, el grupo antimonárquico Republic, denunció Earthshot a la Comisión de Caridad tras revelarse que el sultán Ahmed bin Sulayem, CEO de DP World, está implicado en nuevas pruebas sobre el caso Epstein, involucrando de forma indirecta al príncipe William.

Aunque el príncipe de Gales es la cara pública de la organización Earthshot, tuvo socios fundadores durante la creación de esta organización benéfica centrada en el medio ambiente en 2020, uno de ellos fue DP World, una empresa multimillonaria con sede en Dubái.

Según un comunicado de Republic, el CEO de DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem, figura en las pruebas recientemente reveladas de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein.

Un correo de abril de 2009, publicado por el Departamento de Justicia de EE. UU., muestra que Epstein escribió: “¿dónde estás? ¿estás bien? Me encantó el vídeo de la tortura”. Aunque el destinatario estaba inicialmente censurado, el congresista Thomas Massie confirmó tras revisar pruebas sin editar que el mensaje fue enviado al Sultan Ahmed bin Sulayem.

Republic escribió en su página web que DP World fue un “socio fundador” del Premio Earthshot y ha donado al menos 1,3 millones de dólares a la organización, añadiendo que: “Sulayem y William han sido vistos juntos en más de una ocasión, con Sulayem mostrando su apoyo directo a la organización benéfica”.

“La gravedad de este asunto requiere una investigación completa y exhaustiva”, afirmó Republic.

Republic exige que el príncipe William responda preguntas sobre lo que sabía de Epstein y sus vínculos con Andrés y su socio

El CEO de Republic, Graham Smith, dijo en un comunicado: “William tiene muchas preguntas que responder sobre lo que sabía acerca de Andrés y Epstein. Y ahora debe explicar su relación con Sulayem”.

“No es creíble creer que el Ministerio de Asuntos Exteriores, los servicios de seguridad u otros asesores no fueran conscientes del carácter de Sulayem y que pudieran asesorar en consecuencia”, continuó. “Estos archivos han estado en manos de las autoridades estadounidenses durante años. No es creíble que tal inteligencia no se hubiera compartido. Earthshot tiene el deber de hacer la debida diligencia, de hacer preguntas sobre los donantes y de dónde proviene el dinero. ¿Lo hicieron aquí? Si es así, ¿William anuló su mejor juicio? En el contexto de este escándalo creciente, necesitamos respuestas”, añadió Smith.

Ese mismo día, un portavoz de la Comisión de caridad compartió un comunicado a través de ITV: “Estamos al tanto de las preocupaciones sobre las fuentes de financiación para el Premio Earthshot. Estamos evaluando esta información para determinar los próximos pasos y si la Comisión tiene un papel”.

Hasta el momento, el príncipe William no se ha pronunciado sobre este nuevo escándalo que rodea una de sus fundaciones más queridas.

