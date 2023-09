Así fue como el deporte ayudó al príncipe William cuando era pequeño

En una reciente entrevista, el príncipe William reveló la importancia que tuvo el deporte durante su infancia y cómo esto lo ayudó en esa etapa de su vida.

Fue durante una emisión del podcast The Good, The Bad and The Rugby, en donde el hijo mayor de Lady Di , acompañado de Kate y su tía la princesa Anna, hizo esta revelación y contó además, la gran pasión que tiene por el rugby, así como otros detalles de su vida.

El podcast es conducido por Mike Tindall, así como la leyenda James Askell y el locutor Alex Payne. Recordemos que Tindall es esposo de Zara Phillips, la hija mayor de la Princesa Ana y nieta de la fallecida reina Isabel II.

Volviendo en materia, William recordó en aquella charla que le gustaba bastante jugar al rugby en la escuela cuando era niño y agregó que la unión y la adversidad que implica el realizar deportes, fue esencial para poder crecer.

Los deportes fueron fundamentales en la infancia del príncipe William Especial

“Poder unirnos, luchar juntos contra la adversidad, ganar o perder, jugar en el frío y la humedad, cualquier tipo de día en el que juegues, recibir algunos golpes o moretones, es una parte importante del crecimiento”, aseguró.

Además, en este sentido recalcó que los deportes ayudan a crear relaciones sociales y de trabajo, y que además, es crucial que las generaciones actuales aprendan a lidiar con el sentimiento de la derrota, por lo cual busca inculcarles también esto a sus hijos.

“Aprender a perder es en lo que creo que tenemos que concentrarnos más hoy en día... Creo que la gente no sabe perder bien. Hablando particularmente de nuestros hijos, quiero asegurarme de que lo entiendan”, aseveró el esposo de Kate Middleton.

William y Kate, dos apasionados de los deportes

Los príncipes de Gales son abiertamente aficionados a deportes como el polo, el tenis y el rugby Instagram @princeandprincessofwales

Como ya lo hemos podido notar, el heredero al trono británico es un fanático de los deportes. De hecho, tanto él como su esposa Kate estarán presentes en el Mundial de Rugby 2023, el cual se inauguró en Francia hace apenas unos días.

Por ello, es probable que también los príncipes de Gales hayan decidido participar en este podcast que habla precisamente del rugby, para reavivar la emoción y calentar motores antes de viajar y presenciar dicha competición deportiva.

Asimismo, en la entrevista, William y Kate contaron que el tenis es un deporte que les gusta bastante pero que es todo un reto jugarlo en pareja, ya que para ellos se ha convertido en todo un desafío.

“No creo que hayamos podido terminar un partido de tenis. Se convierte en un desafío mental entre nosotros dos”, reveló Kate, quien además afirmó que le “encantan todos los deportes”.