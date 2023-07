5 curiosidades de Mike Tindall: el jugador de rugby que se convirtió en miembro de la familia real

El año pasado se dio a conocer que Tindall participó en el famoso programa británico I’m A Celebrity…Get Me Out of Here! , en el cual un grupo de varias celebridades realizan distintos retos para ganarse la posición de Rey de la Jungla.

Tiene su propio podcast

Como sabrás, Mike Tindall fue capitán de la selección inglesa de rugby. Por ello, el ex jugador decidió hacer el podcast The Good, The Bad and The Rugby, junto con James Askell, otra leyenda de este deporte, y el locutor Alex Payne. En el mismo, hablan sobre el mundo del rugby, aunque en ocasiones abordan temas que poco tienen que ver con ello.