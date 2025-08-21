5 diseños de uñas con gemas al estilo de los 90, el manicure que arrasará este 2025

La moda de decorar las uñas con piedras nació en los años 90, y aunque en su momento el exceso de brillo podía resultar atrevido, para 2025 esta tendencia regresa renovada, ofreciendo un manicure que combina glamour con elegancia y un toque minimalista.

Las propuestas ofrecen opciones que van desde uñas cortas, sencillas o incluso en combinación con tonos nude para conseguir un look atrevido, pero sin perder la elegancia que todas deseamos llevar en nuestras uñas.

Ideas de uñas con gemas y piedras al estilo de los 90

Pierde el miedo a llevar piedras preciosas en tus uñas con estas opciones lindas y elegantes que te compartimos para que inspires tus nuevos diseños.

Piedras en tonos nude

Muchas de las tendencias coreanas, se caracterizan por el brillo y el uso de piedras, pero también han sabido cómo aplicarlas para crear diseños minimalistas llenos de elegancia, un ejemplo de ello es este look en tonos nude.

Uñas francesa con piedras

Reinventa tus uñas francesas con un hermoso brillo, en lugar de llevar las puntas blancas, sobre una base nude realiza el diseño francés con esmalte de brillos y pequeñas piedras en el centro para decorar.

Gemas azules

Si buscas un look más atrevido, pero que se vea igual de elegante, opta por este diseño que simula la belleza de las gemas azules con un toque plateado, perfectas para el clima frío del otoño y e invierno.

Con efecto cat eye

Una opción más minimalista y elegantes, es este diseño que combina la tendencia cat eye en tono blanco o plateado, con la pedrería en una sola uña, para evitar sobrecargar el look, que combina con todo.

Piedras y diamantes

Si no quieres uñas muy cargadas, puedes inspirarte en este diseño que usa pedrería un poco más grande, pero que no va en toda la uña, dando protagonismo pero sin exagerar, creando un diseño minimalista con un ligero toque de color, gracias a que combina la tendencia ombré.

Piedras doradas

Si buscas algo mucho más atrevido pero sin perder la elegancia, este look podría ser el indicado para ti, pues aunque lleva muchas piedras, al unificarse con el mismo color, crea un diseño glamuroso pero sofisticado.

Aunque la regla dice que menos es más, de vez en cuando está permitido sacar tu lado más atrevido y lucir un poco de brillo.