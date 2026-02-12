Sí a las uñas de gel: Dua Lipa apuesta por las uñas de San Valentín más elegantes

¡Bienvenidas a la semana del amor!, tiempo en el que nuestros ojos únicamente ven flores y corazones a donde quiera que miren. Así que si tú, como nosotras, estás contagiada por la fiebre del Día de los Enamorados y ya has estado buscando la inspiración ideal para llevar unas uñas temáticas a tu cita romántica de este sábado por la noche, déjanos mencionarte que Dua Lipa recientemente nos regaló el manicure ideal para llevar.

Y es que para ninguna de nosotras es un secreto que la cantante se ha convertido no solo en gurú de moda y belleza, sino también de nail art, apostando por propuestas llamativas, coloridas y sumamente en tendencia que nos sirven de inspiración para recrear o copiar su estilo.

Este Día de los Enamorados no será la excepción, pues la intérprete de “Levitating” se dejó ver con unas uñas de gel ideales para estas fechas románticas que sabemos se convertirán en tus favoritas, al igual que estos otros diseños de uñas de San Valentín elegantes y muy románticos.

Dua Lipa apuesta por un diseño de uñas nude perladas

Para este mes del amor y la amistad, la cantante se dejó ver luciendo un manicure sumamente sofisticado y discreto, dándole un descanso a los diseños maximalistas por los que había apostado en meses anteriores.

Las uñas de Dua Lipa son ideales para esta temporada gracias a su color, un rosado lechoso con acabado nude que se adapta a la perfección al color natural de nuestras uñas, logrando una propuesta femenina sin la necesidad de tener que recurrir a decoraciones o paletas clásicas de la temporada, como lo son el rojo o el blanco.

La cantante apostó por incluir un terminado aperlado para resaltar la forma almendra de sus uñas y al mismo tiempo regalarnos la idea perfecta para llevar a nuestra cena el próximo San Valentín.

La cantante apostó por un diseño discreto y femenino. Instagram @dualipa

Uñas jelly

Por el contrario, si lo tuyo no son los diseños discretos o naturales y estás buscando una propuesta llena de color rojo y brillo, las uñas jelly se convertirán en el aliado que necesitas para gritar a los cuatro vientos cuánto amas el Día de los Enamorados.

Este diseño apuesta por encapsular con ayuda de un jelly o vitral en color rojo corazones de acetato en diversos tamaños colocados sin un orden en particular sobre las uñas.

Uñas francesas

El french definitivamente es el clásico infalible al que siempre vamos a recurrir cuando buscamos proyectar unas manos delicadas y estilizadas (aunque también cuando no sabemos qué diseño de uñas hacernos). En esta propuesta se suma al famoso efecto ojo de gato para formar la típica media luna del francés, sustituyéndola por un color diferente y una decoración muy romántica: pequeños corazones bailando en la punta de nuestras uñas.

Uñas efecto perla

Si quisieras sumarte a la tendencia de las uñas de Dua Lipa con efecto perla, esta propuesta se convertirá en la opción indicada. Sobre una base rosada con nude, este diseño incorpora el famoso efecto espejo en el tono perla para agregar a las uñas un brillo sofisticado y sumamente elegante. La parte romántica de este diseño se encuentra en los pequeños corazones en color negro que decoran cada uña sin que resulte un diseño excesivo.

Polka hearts

Si los lunares eran una tendencia del año, los polka hearts se han convertido en la de la temporada, y es que estos pequeños lunares románticos son capaces de aportar sobre la uña mucha delicadeza y feminidad, razón por la que se han convertido en una de las decoraciones más solicitadas de estos días del amor.

En esta propuesta podemos verlos distribuidos de forma estratégica sobre unas uñas con base cat eye en color rosa; sin embargo, puedes apostar por ellos incluso sobre tus uñas naturales y obtendrás el mismo resultado lindo.

Las uñas de gel de Dua Lipa, a pesar de ser un diseño sumamente discreto y minimalista, son una gran alternativa para aquellas que no son amantes de las propuestas coloridas o superdecoradas. A pesar de que esta propuesta puede ser la inspiración perfecta para acompañar un vestido elegante para una cena especial, apostar por unas uñas de San Valentín más características de la temporada no dejará de ser un gran acierto.