¿No llegaron a un acuerdo? Así fue la reunión de negociación entre Blake Lively y Justin Baldoni

Este miércoles, la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni sumó un nuevo capítulo a este acontecimiento tan mediático luego de que se reunieran en una negociación en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan.

Lo que se esperaba fuera una reunión clave para que ambos llegaran a un acuerdo terminó generando aún más especulaciones que certezas, principalmente por la forma en la que ambos abandonaron el recinto. De acuerdo con reportes difundidos por “Daily Mail”, la audiencia de conciliación tuvo una duración aproximada de 6 horas, en donde se tuvo una conversación intensa entre los equipos legales de ambos actores, donde presuntamente no se habría alcanzado un acuerdo.

Blake Lively genera incertidumbre tras su salida del tribunal

Uno de los momentos que llamó la atención de los medios fue la salida de la actriz, pues de acuerdo con imágenes obtenidas por la prensa y fanáticos que han seguido el caso y estaban ahí, Blake habría dejado la sala del tribunal con un semblante bastante serio y caminando de forma rápida en dirección al ascensor en compañía de su abogado Michael Gottlieb.

Aunque esta reacción no nos dice nada oficial sobre una postura final dentro de las negociaciones, sí nos podría dar una pista de lo difícil que fue la dinámica, pues tan solo unas horas antes el lenguaje corporal de Justin Baldoni apostaba por una postura similar, generando duda y debate a nivel internacional.

Sin embargo, fuentes cercanas al acontecimiento describieron que minutos después de la salida de la actriz, Justin habría abandonado el lugar, pero con una actitud contrastante. De la mano de su esposa Emily, el también director habría salido sonriendo y conversando para abandonar el lugar.

¿Cómo fue la negociación de Blake y Justin?

Esta audiencia fue supervisada por la jueza magistrada Sarah L. Cave, y a pesar de que el contenido tratado dentro del tribunal fue de índole privada, sin acceso a ningún medio, diversas publicaciones han apuntado a que las negociaciones se habrían realizado en dos salas contiguas dentro del mismo piso del tribunal. Aunque se desconoce si los actores tuvieron un encuentro directo, que el procedimiento se haya llevado a cabo de esta forma no resultaría un movimiento extraño, pues suelen realizarse así con el objetivo de que ambas partes estén presentes sin compartir el mismo espacio.

Blake Lively dejando el Tribunal con semblante serio. MEGA/GC Images

¿Por qué Blake Lively y Justin Baldoni tienen un pleito legal?

El conflicto entre Blake y Justin tuvo origen en diciembre de 2024 luego de que la actriz presentara una demanda en la que acusaba al director y coprotagonista de la cinta en la que ambos trabajaron, “It Ends With Us”, de acoso sexual y represalias.

Aunque Baldoni negó las acusaciones y respondió con una contrademanda por difamación por 400 millones de dólares, el juez desestimaría esta petición. Por su parte, la actriz estaría reclamando 161 millones de dólares por presuntas pérdidas financieras, argumentando que habría sido objeto de una campaña de desprestigio por parte del también director.

Debido a que ambas partes han mantenido sus posturas de manera firme, han llevado a que este sea uno de los casos más mediáticos en el mundo del entretenimiento, Y aunque el objetivo de esta reunión buscaba que ambos llegasen a un acuerdo para evitar el juicio que está programado para el próximo 18 de mayo, todo parece indicar que no se llegó a ningún tipo de resolución, por lo que ambos actores estarían regresando a la corte el día de mañana.

Definitivamente, el caso de Blake Lively y Justin Baldoni seguirá dando de qué hablar, no solo porque el juicio está más cerca, sino también por lo que vaya a desarrollarse en los días siguientes. ¿Lograrán los actores llegar a un acuerdo el día de mañana?