“No creo alguna vez haber estado enamorado”: Zayn Malik enciende las redes tras polémica declaración sobre su ex Gigi Hadid

Definitivamente, estamos en el 2016 y es que la vida sentimental de Zayn Malik vuelve a convertirse en tema de conversación a nivel mundial luego de que el cantante compartiera una serie de declaraciones sobre sus relaciones pasadas, principalmente con la modelo Gigi Hadid. Aunque la pareja terminó su relación en 2021, el exintegrante de One Direction reabrió esta herida en su más reciente participación en el podcast “Call Her Daddy”.

Zayn Malik desata polémica tras su declaración

En su participación en el podcast “Call Her Daddy”, Zayn retomó un comentario que ya había hecho con anterioridad en “Zach Sang Show”, donde había confesado que no estaba seguro de haber estado “realmente enamorado”.

Explicó que su percepción del amor ha ido cambiando con el tiempo, señalando que aunque en su momento creyó estar enamorado, hoy en día observa esa etapa de su vida desde una perspectiva diferente.

“Mi comprensión del amor está en constante evolución”, resaltó durante la charla. También afirmó que lo que sintió en aquel entonces pudo haber sido algo diferente al amor romántico, una afirmación que rápidamente se convirtió en tema de conversación, pues muchos lo asociaron con su ex Gigi Hadid, con quien comparte una hija en común.

Zayn y Gigi mantienen un vínculo por su pequeña

A pesar de que no entró en detalles sobre su relación con Hadid, el cantante sí enfatizó en el profundo respeto y cariño que mantiene hacia la modelo como madre de su hija Khai, asegurando que siempre tendrá un lazo especial con ella debido a la familia que formaron en conjunto.

“Siempre amaré a Gigi, porque ella es la razón por la que mi hija está en esta tierra”, expresó el cantante en una aclaración que suavizó parcialmente el comentario previo, dejando en claro que sus palabras no pretendían minimizar la importancia de la relación que tuvo con ella, sino describir lo que realmente sucedió A finales de 2015, tiempo en el que ambos comenzaron su relación luego de que él terminara con la cantante Perrie Edwards.

Zayn Malik se pronuncia sobre las relaciones públicas

Durante la charla, el cantante también emitió su postura personal respecto a su vida sentimental, confesando que no busca por nada del mundo volver a vivir una relación que sea mediática, ya que considera que es una persona reservada. También abordó que la soltería ha sido una etapa liberadora en la que ha encontrado un equilibrio en el ritmo de su vida personal.

“No busco otra relación pública. Solo por experiencia. Sin ánimo de ofender a nadie con quien haya tenido relaciones públicas. Simplemente aprendí que no me funcionan”, confesó a Alex Cooper.

Por supuesto que las palabras de Zayn Malik generaron rápidamente revuelo; sin embargo, muchos fanáticos lograron empatizar con las declaraciones del cantante, reconociendo la madurez que ha adquirido con el paso de los años, misma que lo ha llevado a tener un vínculo maduro y responsable con Gigi Hadid, quien actualmente se encuentra en una relación con Bradley Cooper.