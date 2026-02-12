Emma Stone lleva el corte de pelo más favorecedor para rostros redondos que querrás llevar esta primavera

Emma Stone sabe perfectamente que cualquier detalle de belleza que lleve a las alfombras rojas rápidamente se volverá una tendencia y su más reciente aparición durante el almuerzo de los nominados a los premios Óscar 2026 no fue la excepción a esta regla.

La actriz, nominada por su participación en la cinta “Bugonia”, apostó por un corte de pelo sumamente favorecedor con el que marcó su rostro de forma impecable, diciéndole adiós a los estilos estructurados y dándole la bienvenida a la melena relajada, así como sofisticada.

Si estabas pensando en realizarte próximamente un cambio de look que beneficie a los rostros redondos para llegar con una imagen nueva a la primavera, no dudes en apostar por el corte bob con textura.

Bob texturizado, el corte de pelo que rejuvenece y estiliza el rostro

El corte por el que Emma apostó podría describirse como un bob corto con textura en la zona de las puntas, un estilo moderno que ha buscado renovar el clásico bob que solía llevarse hasta hace unos meses con una estructura pulida y geométrica. Este cambio en la estructura del corte apuesta por responder a las tendencias de este año que indicaron que los cortes con textura y acabado natural serían los que reinarían toda la temporada, principalmente los de estilo bob en todas sus variantes.

Esta nueva versión del bob resulta sumamente favorecedora porque evita que el pelo genere el efecto casco o bloque que normalmente solía endurecer las facciones y favorecer solamente a algunas personas.

Emma Stone apeusta por el bob texturizado Allen J. Schaben/Los Angeles Times via Getty Images

¿Por qué el corte bob con textura es ideal para rostros redondos?

Los rostros redondos suelen caracterizarse por contar con líneas suaves y unas mejillas prominentes, así como una estructura facial en la que la frente y la mandíbula tienen la misma proporción. Debido a las características de estos rostros, es que los cortes que añaden estructura suelen endurecer los rasgos; por esta razón, el bob texturizado es un gran aliado para recurrir a un cambio de imagen, ya que evita un volumen excesivo en la zona de los laterales, pues no estamos incluyendo capas, sino un sutil degrafilado en la zona de las puntas.

Este corte también nos ayuda a generar movimiento sobre el pelo que, al mismo tiempo, nos ayuda a enmarcar el rostro sin acentuar la estructura de este, sino creando una ilusión visual en la que se disimula.

Tres cortes bob que también favorecen a los rostros redondos

Si el look de Emma Stone despertó tus ganas de agendar una cita en el salón de belleza, existen varias versiones de este corte que resultan sumamente favorecedoras para los rostros redondos.

Bob francés

Este no solo es uno de los estilos más elegantes y en tendencia durante esta temporada. Es también un corte atemporal que suele llevarse a la altura de la mandíbula o unos milímetros por encima de ella, apostando por agregar textura igual en la zona de las puntas con el objetivo de crear un volumen favorecedor en la zona de los pómulos.

Suele acompañarse con un flequillo sutil, el cual también contiene una estructura degrafilada.

Bob italiano

Por el contrario, este corte es un poco más largo y suele jugar con el movimiento. A diferencia de otros estilos, este bob concentra el volumen de una forma controlada que evita ensanchar el rostro, pero aporta al rostro mucha elegancia.

Si estabas buscando una alternativa sofisticada con la que puedas equilibrar las proporciones de tu cara, este corte se convertirá en tu gran amigo.

Bixie

Este estilo es una mezcla entre el bob y el pixie, creando una unión fresca, moderna y sumamente favorecedora. A pesar de que su estructura es demasiado corta, al mismo tiempo es ligera, permitiendo despejar de nuestro rostro el efecto de “marco pesado”, logrando resaltar nuestras facciones de forma armoniosa.

Esta es la opción perfecta para aquellas que están buscando apostar por un corte más atrevido y audaz, en un estilo similar al que la propia Emma en algún momento también llevó.

Emma Stone volvió a darnos una lección de belleza y estilo al atender el almuerzo de los nominados a los Oscar con un corte de pelo favorecedor para rostros redondos que todas querremos llevar esta primavera: el corte bob texturizado.