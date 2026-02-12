Nilda Chiaraviglio revela Los 5 acuerdos de la pareja para dejar de resignarte y comenzar a elegirte.

Nos enseñaron que cuando encuentras a “la persona correcta”, todo fluye sin tanto esfuerzo. Pero la realidad es otra, cuando pasa la etapa del enamoramiento intenso, aparecen las diferencias, los desacuerdos y esas conversaciones que no siempre sabemos cómo tener.

En su libro Los 5 acuerdos de la pareja, la psicoterapeuta clínica Nilda Chiaraviglio, experta en relaciones y con más de veinte años de experiencia, plantea que si una pareja no coincide en ciertos puntos fundamentales, la relación difícilmente podrá sostenerse en el tiempo. ¡No porque falte amor, sino porque faltan acuerdos!

En entrevista con Nilda, pudimos platicar a fondo sobre los problemas principales en las parejas y especialmente, lo que encontraremos en su nuevo libro.

¿Qué crees que es lo que más nos cuesta para tener una conversación honesta con la pareja?

“Parece que hay un camino que tenemos que seguir y que si sigues ese caminito, vas a ser feliz y pues no sucede. Ese modelo de relaciones dejó de funcionar hace muchas décadas. Cada vez más personas están inventando cómo relacionarse. Hoy en día hay millones de modelos.”

Me gusta decir que sean desobedientes, que no hagan caso de la cultura. Inventa tú tu modelo; para eso el autoconocimiento es fundamental. Tienes que conocer tus valores, intereses y deseos, cómo amas o cómo te sientes amado, tus proyectos personales.

¿Cómo se ve una pareja resignada?

“El aburrimiento es una especie de cáncer en el vínculo porque se mete en el vínculo; el primero va a desactivar los deseos. La vida va a empezar a carecer de interés, y como te va a dar igual cualquier cosa, cada vez vas a hacer menos. Después va a ir corroyendo los valores; al final ya se vale cualquier cosa.”

“El aburrimiento es un elemento peligroso. ¿Qué pasa con las parejas que logran tener una vida confortable? Lo confortable puede llegar a ser la base del aburrimiento. Lo que nos mueve en la vida no es lo que sentimos bien.”

Chiaraviglio comparte herramientas concretas para generar estos convenios y fomentar diálogos más claros. Cortesía

¿Por qué se dice que amar mucho no siempre es igual a amar bien?

“Porque no sabemos qué quiere decir mucho; para cada persona, mucho es una cosa distinta. Ahora, hay gente que ama mucho tratando de solucionarte todos tus problemas. Cada vez que una persona se mete en tu vida para solucionarte un problema que tú tienes, está cometiendo un acto de soberbia infinita. Yo sí sé lo que te conviene.”

¿Nos recomiendas leer este libro en pareja?

“Para ir aplicándolo, pues sí, o si prefieres que sea un libro más individual para poder ponerlo en práctica. Da igual, si los dos leen y lo practican, porque hay ejercicio, preguntas reflexivas, pues es un poco, sería más rápido. Pero si lo hace uno y uno solo, se transforma el vínculo. Se transforma. Ok”, finalizó.