Horóscopo chino 2026: 5 diseños de uñas que atraen la buena suerte en febrero

Febrero 2026 es uno de los meses más energéticos del año, pues sus tránsitos planetarios, el eclipse en Acuario y la llegada del Año Nuevo Chino 2026, mueven por completo la energía del Universo y con ello se abren numerosas oportunidades para atraer nuestros deseos.

El próximo 17 de febrero marca la llegada del Año Nuevo Chino, y si quieres atraer abundancia y prosperidad, puedes lograrlo a través de tu manicure, utilizando los colores de la suerte de este año para la cultura oriental.

Diseños de uñas que traen la buena suerte en el Año Nuevo Chino

Según el horóscopo chino, el rojo, el verde, los tonos dorados y amarillos, el ver y los pútpuras y rosados, son los colores con mayor energía positiva para este año, y pueden ayudarte a atraer la buena suerte.

Rojo

El rojo es el color más poderoso dentro de la tradición china: simboliza prosperidad, éxito y protección contra energías negativas. Si lo combinas con detalles dorados,líneas finas, foil o pequeños símbolos orientales, potenciarás su efecto.

Dorado

En el horóscopo chino, el dorado es el color de la riqueza, la prosperidad y el poder material, pues también representa el elemento metal, asociado con disciplina, claridad financiera y éxito estratégico.

Amarillo

El amarillo está ligado al poder imperial, la estabilidad y la sabiduría, además está asociado al elemento tierra, que simboliza equilibrio, crecimiento sólido y decisiones inteligentes, así que puede ayudarte a atraer optimismo, confianza y nuevas oportunidades.

Verde

El jade es una piedra sagrada en la cultura china, asociada con la protección, la sabiduría y la salud, por lo que llevar uñas en tonos verde, ya sea en acabado sólido o con detalles dorados, ayuda a equilibrar emociones y atraer estabilidad.

Rosa

En el horóscopo chino, el rosa representa armonía emocional, dulzura estratégica y relaciones prósperas, ya que es una versión más suave del rojo, color de la fortuna, pero con una energía enfocada en el amor, la empatía y la estabilidad afectiva.

Púrpura

En el horóscopo chino, el púrpura está asociado con la nobleza, la sabiduría y la prosperidad espiritual, se trata de un tono que mezcla la pasión del rojo con la serenidad del azul, creando una energía poderosa pero equilibrada, que puede convertirse en tu mejor amuleto.

Recuerda que el color de tus uñas también puede convertirse en un poderoso aliado si lo llevas con una intención clara para atraer la energía positiva y materializar metas.

