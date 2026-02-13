Primavera 2026: 8 tonos de pelo que tienes que usar para rejuvenecer y disimular las arrugas de los ojos

Los tonos en tendencia para esta primavera 2026, tienen el poder de transformar el rostro, ya que aportan luz, suavizan las facciones y pueden quitar años de inmediato, pues se caracterizan por sus matices cálidos que refrescan y realzan la belleza natural.

La calidez de estos tonos bien trabajados y armonizados con el rostro, tienen la propiedad de disimular líneas de expresión, especialmente en el contorno de ojos, iluminando por completo la mirada, dando como resultado una imagen mucho más juvenil.

Tristes de pelo en tendencia esta primavera 2026 que disimular las arrugas de los ojos

Estas son las tendencias en tintes que despuntan esta primavera y que prometen hacerte lucir fresca, radiante y varios años más joven.

Cobrizo miel luminoso

Este tono es uno de los protagonistas del 2026, pero para la primavera, se suaviza con matices en tonos miel que dan mayor luminosidad, reflejando la luz de manera natural, que ayuda a disimular las líneas de expresión alrededor de los ojos, aportando brillo y calidez.

Rubio mantequilla

Se trata de un tono más cálido que el rubio ceniza, ya que aporta suavidad y evita endurecer las facciones, y gracias a su acabado cremoso ilumina la mirada y reduce visualmente la apariencia de arrugas finas.

Castaño avellana con reflejos dorados

El tono avellana se ha convertido en un clásico atemporal, que se reinventa esta primavera con reflejos dorados que aportan profundidad sin endurecer el rostro, suavizando el contorno de los ojos para dar un brillo inmediato.

Chocolate cálido

El chocolate con matices cálidos, aporta elegancia y brillo, evitando el efecto apagado que puede marcar más las líneas de expresión, pues ilumina de inmediato cualquier tono de piel, disimulando las líneas de expresión sin esfuerzo.

Strawberry blonde

Se trata de una hermosa y llamativa mezcla entre rubio y rojizo que aporta frescura inmediata, y aunque es un tono vibrante, su suavidad ilumina la zona de los ojos y genera un efecto buena cara instantáneo.

Rubio beige cálido

Este tono se caracteriza por tener el equilibrio perfecto entre frío y cálido, capaz de suavizar la piel y evitar contrastes muy marcados que podrían resaltar las arrugas, en su lugar aporta brillo y suaviza las líneas de expresión para un look elegante antiedad.

Caramelo tostado

Este tono aporta dimensión y movimiento, pues se trata de crear delicadas transiciones suaves de color que crean un efecto óptico que distrae la atención de líneas de expresión y aporta frescura.

Rubio dorado

Es uno de los tonos estrella de la primavera 2026 gracias a su capacidad para iluminar el rostro al instante con sus reflejos cálidos que suavizan las facciones y ayuda a difuminar visualmente las líneas del contorno de ojos.

Esta primavera 2026 no se trata de cambiar radicalmente de look, sino de elegir un matiz estratégico que ilumine, suavice y potencie tu belleza natural.

