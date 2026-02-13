Ni rojo ni rosa: 5 diseños de uñas con colores que te ayudarán a atraer el amor este Año del Caballo de Fuego

Cuando hablamos de uñas, lo único que se nos pasa por la mente es arreglarlas para que estas luzcan bonitas, decoradas y combinen con nuestros atuendos diarios, pero, ¿sabías que las uñas también pueden servir como amuleto para atraer el amor?

Febrero 2026 es especial por muchas cosas, principalmente porque es el mes del amor y este año en particular, es el mes que estará recibiendo el Año Nuevo Chino, ciclo que será regido por la energía del Caballo de Fuego, un signo pasional que promete traer infinidad de cambios benéficos para todos.

Aprovechando que este mes coincide con dos eventos especiales, no podemos dejar pasar la oportunidad de combinar el mundo energético con el beauty, así que si estás en la búsqueda de Romeo, esta es tu señal para hacerlo ¡a través de las uñas!

Despídete del clásico rojo y rosa y conoce los diseños de uñas con colores que te ayudarán a atraer el amor este año.

Uñas color vino

Profundo, elegante y lleno de sensualidad, este color no solo te ayudará a transmitir seguridad y madurez emocional, sino que también hará que proyectes un aura de misterio que resultará sumamente seductora e irresistible.

Aunque una forma muy acertada de apostar por ellas es en su versión uniforme sin ningún tipo de decoración encima, nuestra recomendación es que te dejes llevar por la magia de los efectos, principalmente el cromo, y apuestes por un diseño con estilo oscuro: unas aura nails con efecto espejo rojo. Con este diseño serás un imán para el amor.

Uñas en tonos durazno

El color durazno se caracteriza por tener y emitir una vibra sumamente suave y luminosa que proyecta cercanía, calidez y feminidad. Apostar por este color en tus uñas te ayudará a conectar con un amor tierno, así como con un vínculo armonioso.

Nuestro consejo es apostar por ellas en el diseño blush nails, el cual consiste en agregar un punto difuminado de color al centro de cada uña (obviamente en color durazno) y sobre él aplicar una capa ligera de efecto ojo de gato, activando las partículas en forma de círculo para darle protagonismo a ese toque de color.

Uñas lavanda

Los tonos lila o la banda suelen evocar sensibilidad, encanto y una estética dreamy que te prometemos no pasará desapercibida a ningún lado al que vayas; por esta razón, te ayudará a conectar pronto con tu alma gemela. Además, este color suele asociarse con lo intuitivo y lo romántico, por lo que se convierte en un increíble tono para atraer y conectar con el amor.

Para apostar por este color, te aconsejamos llevarlo con el efecto ojo de gato y la técnica de relieve con efecto cromo para lograr unas uñas muy femeninas; incluso puedes agregar un toque de decoración que haga alusión a las flores de cerezo.

Uñas azul profundo

Aunque a simple vista este color no tiene ningún tipo de vínculo con el romance, resulta que es un tono con un atractivo poderoso. El azul profundo representa estabilidad, elegancia y confianza, por lo que resulta un color sumamente magnético en el terreno de la energía.

La recomendación para lucir este color en un diseño de uñas sofisticado y elegante es apostar por él con una base oscura y un efecto cromado con tintes tornasol.

Uñas verde esmeralda

Este es un tono que irradia fuerza, frescura y mucha renovación. En el plano de lo energético, este color joya es asociado con las nuevas oportunidades, la armonía y el crecimiento emocional, el conjunto perfecto para atraer el amor.

Para un diseño con este color, te recomendamos recurrir al uso del ojo de gato aplicado sobre una base negra para hacer aún más profundo el color verde donde trazarás la silueta de algunas hojas o flores para darle un acabado aterciopelado único a tus uñas.

Asegúrate de realizar los trazos antes de curar el efecto magnético en la lámpara y cuéntanos cómo te fue con tu diseño.

Ni rojo ni rosa, ahora ya tienes en tu poder los colores que, de acuerdo con la teoría de lo energético, servirán como amuletos en estos diseños de uñas que te ayudarán a traer el amor este Año del Caballo de Fuego.