Britney Spears declaró tener miedo a su familia: “Tengo suerte de seguir viva”

La relación de Britney Spears es extremadamente compleja, tensa y marcada por diversos conflictos, especialmente tras los años que pasó bajo la tutela de su padre, Jamie Spears, a quien ha culpado de controlar su vida.

Fue en 2021 cuando Britney logró liberarse de la tutela impuesta por su padre, tras una lucha que se prolongó durante años. En ese proceso lo acusó de abuso emocional, control absoluto sobre su vida y de haberse beneficiado económicamente de su fortuna, razones por las que dejó claro que no desea mantener ningún tipo de relación con él.

Britney Spears reflexiona sobre la tóxica relación que ha tenido con su familia

Fue el 4 de febrero cuando Britney sorprendió a sus millones de seguidores con una profunda y reveladora reflexión sobre el vínculo que alguna vez mantuvo con su familia, y a quien siempre le ha tenido miedo.

Aunque suele llamar la atención por sus videos de bailes atrevidos, esta vez Britney generó revuelo por su mensaje: “¡No he bailado en un mes porque me rompí el dedo del pie dos veces!”, comenzaba el mensaje de la cantante.

“Como personas, todo lo que realmente queremos es sentirnos conectados el uno con el otro y nunca sentirnos solos... Para aquellos que tienen familiares que les han dicho que ayudarles es aislarlos y hacerlos sentir increíblemente excluidos... estaban equivocados”, asegura Britney.

La princesa del pop también compartió un valioso consejo de amor propio: “Como personas, podemos perdonar, pero nunca olvidar”.

Spears terminó el mensaje asegurando que se siente afortunada de estar vida, y sorprendió al revelar que le sigue teniendo miedo a su familia.

“¡El anhelo y la nostalgia por el contacto siempre son cruciales! Soy increíblemente afortunada de estar viva, teniendo en cuenta cómo me trató mi familia en un momento de mi vida, y ahora les tengo miedo”, concluyó.

¿Cómo es la vida actual de Britney Spears alejada de su familia?

Tras el fin de la tutela en 2021, la cantante ha dejado claro que su prioridad es proteger su paz mental y su autonomía, incluso si eso implica mantener distancia de casi todos sus familiares.

Hoy en día, Britney vive enfocada en sí misma: disfruta de viajar, bailar, escribir y expresarse sin filtros en redes sociales, donde comparte reflexiones personales, mensajes crípticos y momentos de su día a día. Esa libertad creativa y personal es algo que antes no tenía y que valora profundamente.

