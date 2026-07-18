Zendaya lleva las uñas almendra que más estilizan las manos: FOTOS

Si hay alguien que sabe cómo convertir un look en tendencia, esa es Zendaya. La actriz deslumbró durante la premiere de The Odyssey, la nueva película de Universal Pictures, celebrada en Nueva York, donde acaparó todas las miradas con un estilismo de inspiración etérea que muchos ya describen como uno de sus mejores de la gira promocional.

Aunque su vestido fue uno de los protagonistas de la noche, hubo un detalle beauty que no pasó desapercibido: sus uñas almendra, una forma clásica que continúa posicionándose como una de las favoritas por su capacidad para estilizar visualmente las manos. Las fotografías del evento muestran cómo este diseño complementó a la perfección su imagen sofisticada y minimalista.

Las uñas almendra de Zendaya fueron el complemento perfecto de su look

Para la presentación de The Odyssey, Zendaya apostó por un look de inspiración angelical que destacó por sus líneas elegantes y una estética limpia. En ese contexto, sus uñas almendra encajaron perfectamente con el resto del estilismo.

Este tipo de uña se caracteriza por tener los laterales ligeramente afinados y una punta suave, similar a la forma de una almendra. El resultado es un efecto visual que hace que los dedos luzcan más largos y delicados, razón por la que estilistas y expertos en belleza la consideran una de las siluetas más favorecedoras.

En las imágenes de la premiere también se aprecia que la actriz optó por un acabado discreto y sofisticado, permitiendo que la forma de las uñas resaltara sin competir con el resto de su look.

¿Por qué las uñas almendra siguen siendo una de las favoritas?

Las uñas almendra llevan varias temporadas entre las principales tendencias de belleza y continúan conquistando tanto a celebridades como a amantes del manicure por su versatilidad. Funcionan con esmaltes nude, tonos intensos, acabados brillantes o diseños minimalistas, adaptándose fácilmente a cualquier estilo.

Además de su elegancia, este diseño ofrece un equilibrio entre sofisticación y practicidad. A diferencia de otras formas más puntiagudas, mantiene una apariencia refinada sin perder comodidad para el día a día.

La elección de Zendaya durante la premiere de The Odyssey vuelve a confirmar que, muchas veces, los pequeños detalles son los que terminan definiendo un gran look. Mientras su vestido captó la atención de los fotógrafos, sus uñas almendratambién se convirtieron en inspiración para quienes buscan una opción elegante y atemporal.

Las fotografías del evento ya circulan en redes sociales y muestran que la actriz cuidó cada elemento de su estilismo. Si estás pensando en renovar tu próximo manicure, el diseño que lució Zendaya demuestra que las uñas almendra siguen siendo una apuesta segura para conseguir unas manos visualmente más estilizadas y un acabado que nunca pasa de moda