El inesperado encuentro del príncipe Harry con LeBron James del que todos hablan

El príncipe Harry volvió a llamar la atención en Estados Unidos tras asistir a la TIME100 Sports Gala, celebrada en Nueva York. Durante el evento, el duque de Sussex coincidió con algunas de las figuras más importantes del deporte y el entretenimiento, entre ellas LeBron James, la estrella de los New York Knicks, Jalen Brunson, y la cantante Gracie Abrams.

Aunque la reunión reunió a varias celebridades de primer nivel, fue la presencia de Harry junto a estos invitados la que rápidamente despertó el interés de los seguidores de la realeza y de los aficionados al deporte.

El príncipe Harry asistió a la TIME100 Sports Gala en Nueva York

De acuerdo con las imágenes difundidas por medios internacionales, el príncipe Harry posó para una fotografía junto a Jalen Brunson, base de los New York Knicks, durante la gala celebrada el 16 de julio en Pier 60, en Chelsea Piers, Nueva York. El encuentro formó parte de un evento que reconoció a destacadas figuras del deporte y reunió a invitados de distintos ámbitos.

En la misma gala también estuvieron presentes LeBron James, considerado uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos, así como la cantante Gracie Abrams, quien figura entre los asistentes destacados del evento. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado de una fotografía o conversación pública entre Harry y LeBron James, más allá de que ambos coincidieron en la misma celebración.

El príncipe Harry volvió a estar en el centro de la conversación tras aparecer en un evento que reunió a algunas de las figuras más importantes del deporte y el entretenimiento. Entre los asistentes estuvieron LeBron James, Jalen Brunson y Gracie Abrams, una coincidencia que no pasó desapercibida. Craig Barritt/Getty Images for TIME

Harry continúa reforzando su vínculo con el deporte

La presencia del príncipe Harry en este tipo de eventos no resulta casual. Desde hace años, el duque de Sussex ha mantenido una estrecha relación con el deporte gracias a su trabajo con los Invictus Games, competición internacional creada para militares y veteranos heridos o enfermos.

Durante su participación en la TIME100 Sports Gala, Harry habló sobre el impacto positivo que el deporte ha tenido en su vida y en la recuperación de miles de veteranos, destacando su capacidad para fortalecer la salud física y emocional.

En los últimos meses también ha sido visto en otros eventos deportivos importantes en Estados Unidos, como el Juego 5 de las Finales de la NBA, donde asistió invitado por el comisionado Adam Silver mientras se encontraba en Texas por los Warrior Games.

Aunque el titular sobre el “encuentro” entre el príncipe Harry y LeBron James despertó gran expectativa, la información confirmada hasta ahora indica que ambos coincidieron en la misma gala, un evento que reunió a algunas de las personalidades más influyentes del deporte mundial. La imagen publicada del duque fue junto a Jalen Brunson, mientras que la presencia de LeBron James forma parte del listado de invitados de esa misma noche.