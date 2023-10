¿Por qué el protocolo real no permite que el príncipe William le tome la mano a Kate en público?

Cuando hablamos del príncipe William y de Kate Middleton, casi en automático, se nos viene a la mente la imagen de dos esposos enamorados que siempre se muestran sonrientes ante la cámara, sin embargo, pocos han notado que los príncipes de Gales no suelen tomarse de la mano en público, y esto se debe a una razón que data de una tradición y protocolo reales.

Hoy hablaremos por qué William y Kate no tienen entre ellos ese gesto de tomarse de las manos en sus apariciones públicas y lo cual tiene que ver con seguir costumbres y tradiciones que llevaba a cabo la fallecida monarca Isabel II y su esposo Felipe de Edimburgo, según un experto.

William y Kate no se toman la mano en público por tradición y protocolo

De acuerdo con Darren Stanton, un experto en lenguaje corporal, habló sobre este tema con el medio The Sun y explicó que esto se debe simplemente por protocolo real, así como por el lugar de William en la línea de sucesión a la corona inglesa, pues recordemos que es el heredero directo y será el próximo rey de Inglaterra en caso de que Carlos III llegue a faltar en el trono.

El lugar de William en la línea de sucesión al trono puede ser una de las razones para no tomarse de la mano Getty Images

“Kate y William desempeñan un papel muy importante en la familia real como príncipes de Gales. Como son los siguientes en la línea de sucesión al trono y se están preparando para convertirse ellos mismos en rey y reina algún día”, aclaró Stanton.

No obstante, también añadió que el no tomarse de la mano es porque “utilizan y siguen los protocolos reales tradicionales de la difunta Isabel II”. Tanto a ella como a su marido, el Duque de Edimburgo, en muy contadas ocasiones (sino no es que ninguna) se les vio estrecharse la mano.

Los royals tampoco se toman de la mano porque quieren dar una imagen profesional, según una experta. Getty Images

Por otro lado, la experta Myka Meier declaró a People en el año 2016, que esto se debe a que los royals quieren mantener una imagen profesional, sobre todo en eventos importantes o giras en el extranjero, pues acuden como representantes activos de la realeza.

“El razonamiento más probable es que mientras están en una gira como el viaje a la India, técnicamente la pareja se convierte en representantes activos de la monarquía británica. Es probable que la pareja muestre muy poca PDA (manifestación pública de afecto), si es que muestra alguna, para mantenerse profesional durante sus funciones designadas en el extranjero”, explicó Meier.

Así que, resumiendo las explicaciones de ambos expertos, podemos darnos cuenta que el protocolo real, las tradiciones y ser el primero para heredar el trono, son la verdadera razón por la que jamás veremos a Kate y William tomados de la mano.